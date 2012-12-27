Erdoğan'dan PKK'ya: Ya insan gibi yaşarsınız ya da inlerinizde buluruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın 2012 yılını ''kendileri için final yılı'' ilan ettiğini belirterek, ''Şimdi diyorlar ki 'finali bir yıl daha erteledik'. Avucunuzu yalayacaksınız. Siz bu ülkede bizimle final falan yapamazsınız. Ya insan gibi yaşar, bu milletin içinde barınırsınız yahut da kendinize yaşayacak başka ülkeler bulursunuz. Veyahut da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız ki biz sizi inlerinizde de bulacağız. Bu işin lamı cimi yok'' dedi.

Erdoğan, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ASO 49. Yıl Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, istikrar ve güvenin önemine değinerek, Türkiye'nin son 10 yılda olduğu gibi bundan sonra da istikrar ve güven sürecini devam ettireceğini söyledi.

Erdoğan, AKP iktidarının 10 yılda demokrasiyi, kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, bundan sonra da aynı anlayış içinde olacağını anlattı.

Sanayicilerin de bu istikrar ve güven ortamına sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, bir serzenişini de ifade etmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şu anda Türkiye'nin daha büyük atılım yapmasının daha hızlı kalkınmasının önündeki tek ve en büyük engel artık terör ve terör örgütüdür. Ona destek verenlerdir, terör karşısında sessiz kalanlardır. Esasen bugün çok daha net bir şekilde görüyoruz ki terör sadece ve sadece Türkiye'nin büyümesini engellemek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu karanlık hedefe matuf olarak destek görüyorlar. Bizim artık milletçe çok daha iyi görmemiz, çok daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ortada bir hak mücadelesi yok, ortada Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik karanlık bir çaba var. Biz terörün bu karanlık yüzünün görülmesi ve buna karşı top yekûn mücadele verilmesi için yıllardır uyarılarımızı yapıyoruz, çağrılarımızı tekrar ediyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki ne siyaset kurumundan, ne sivil toplumdan, ne diğer kesimlerden biz terörle mücadeleye, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemize yeterli desteği alamadık ve alamıyoruz. Elbette verilen destekleri, verilen katkıları, yapılan samimi gayretleri görmezden gelecek değiliz. Ancak bunlar yeterli değil. Milletçe teröre karşı daha kapsamlı, daha samimi, daha güçlü bir mücadeleyi başlatmak ve Türkiye'nin olduğu kadar Türkiye ekonomisinin önünde bir engel olan bu sorunu hep birlikte açmak zorundayız.''



'Meydanı onlara bırakacak olursak, siyaseti bırakıp çekilmemiz lazım'



Erdoğan, Teşvik Yasası ile bölgeye yatırımların önünü açmaya çalıştıklarını, ancak belli güvenceleri vermelerine rağmen istenilen düzeye ulaşılamadığını anlattı.

''Bazı yiğitler çıkıyor. Orada gidip yatırımları yapıyor'' diyen Erdoğan, geçen günlerde bölgede 50 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen ve 750 kişinin istihdam edildiği bir mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu yatırımların farklı alanlarda sürmesi ve gelişmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, PKK’nın bu yatırımları engelleyerek, bölgenin kalkınmasının önüne geçmeye çalıştığını söyledi.

''Fakat biz diyoruz ki bütün bunlara rağmen biz bunları bitireceğiz. Bunlar yapılacak'' diyen Erdoğan, yatırım planlamalarının aynı şekilde sürdüğünü aktardı. Erdoğan, şöyle devam etti:

''Çünkü biz eğer meydanı onlara bırakacak olursak o zaman sorumluluğumuzun farkında olmamış oluruz. O zaman bizim siyaseti bırakıp çekilmemiz lazım. Bu ülke bizim. Onun için biz başından beri hep şunu söyledik, 'tek millet' dedik, 'tek bayrak' dedik, 'tek vatan' dedik, 'tek devlet' dedik. Bundan taviz verilmez. Bunun dışında düşünenler zaten dışta kalacaklar. Ama yok aynı merkezde toplanırlarsa bu ülkede onlar da nasibini alır. Aksi takdirde farklı şeylerden nasibini alırlar.

İnanıyorum ki biz milletçe bu terörle mücadelede er veya geç bu işten zaferle biz çıkacağız. Tabii ki bu işin bedeli var, şehitlerimiz var, vesaire. Bakın 2012 yılını kendileri için final yılı ilan etmişlerdi. Ama şimdi final yılı olmadığını gördüler. Şimdi diyorlar ki 'finali bir yıl daha erteledik'. Avucunuzu yalayacaksınız. Siz bu ülkede bizimle final falan yapamazsınız. Ya insan gibi yaşar, bu milletin içinde barınırsınız yahut da kendinize yaşayacak başka ülkeler bulursunuz. Veyahut da ebediyen mağaralarda, inlerde kalırsınız ki biz sizi inlerinizde de bulacağız. Bu işin lamı cimi yok.''

Başbakan Erdoğan, tüm oda, borsa ve birlikler ile özellikle bölge insanı olan işadamlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımlar konusunda daha fazla gayret göstermelerini beklediklerini de söyledi.