-ERDOĞAN'DAN PASKALYA BAYRAMI MESAJI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüz yıllardır bu topraklarda yan yana, barış içinde birlikte yaşadığımız tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya yortusunu tebrik ediyor, kendilerine esenlik ve huzur dolu günler diliyorum'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Dini bayramlar, insanların benimsedikleri kutsal değerlerin kalplere iyice nüfuz ettiği, sevgi, saygı, yardımseverlik, hoşgörü gibi hasletlerin daha canlı ve daha diri olduğu nadide günlerdir. Paskalya da bu coğrafyada öteden beri var olan muhtelif Hristiyan cemaatlerinin en önemli yortularından biri konumundadır. Dikkati çeken bir başka husus ise Hristiyanlık bünyesindeki farklı mezheplerin ve dini grupların, bu yıl itibarıyla, Paskalya yortusunu aynı günde idrak etmeleridir. Bu vesileyle, yüz yıllardır bu topraklarda yan yana, barış içinde birlikte yaşadığımız tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya yortusunu tebrik ediyor, kendilerine esenlik ve huzur dolu günler diliyorum.''