-ERDOĞAN'DAN OKULLARA ASANSÖR MÜJDESİ ISPARTA (A.A) - 07.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yapılan okullarda engelliler için asansör bulunacağını bildirdi. Erdoğan, Isparta'da Çünür İlköğretim Okulu'nun açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, okulu hizmete açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başbakan Erdoğan, açılışını yaptıkları okulda engelliler için asansör bulunduğunu ifade etti. Bu okulun, bu anlamda Türkiye genelinde müstesna okullardan biri olduğunu belirten Erdoğan, ''Bunu şimdi Türkiye genelinde proje olarak, yeni bütün okullara uygulayacağız'' dedi. Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Başbakan Erdoğan, ana sınıfı öğrencilerinin sınıfına girdi. Burada bazı öğrencilere ''Ben kimim'' diye soran Erdoğan, öğrencilerin ''Recep Tayyip Erdoğan'' diye yanıt vermesi üzerine, ''Sana yıldızlı beş, hepinize yıldızlı beş'' dedi.