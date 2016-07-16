Erdoğan'dan Obama'ya: Pensilvanya'daki terörist başını artık teslim edin

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi için ABD Başkanı Barack Obama'ya çağrı yaptı. "Şimdi buyrun, bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin" diyen Erdoğan, "Amerika’daki dostlarız da kalkıp Pensilvanya’daki terörist başını bize teslim ettiklerinde çok şey değişecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Kısıklı'da düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalar şöyle:

"'Pensilvanya’daki dört yüz dönüm arazinin içindeki bu zatı ya deport edin ya da bize verin' demiştim. İhanet içerisinde olduğunu sizlere söyledim ama dinletemedim. Şimdi buyrun, bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin. 'Eğer biz, stratejik ortaksak model ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini lütfen yerine getirin' diyorum"

"Amerika’daki dostlarız da kalkıp Pensilvanya’daki terörist başını bize teslim ettiklerinde çok şey değişecek. Amerika’nın teslim etmesi lazım. Bu çağrıyı da buradan yapması lazım. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum"