Erdoğan'dan Obama'ya: İran konusu kapanmadı

T24 - Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama'nın 20 Nisan'da gönderdiği mektuba verdiği cevapta İran ile gerçekleştirilen uranyum takas anlaşmasına atfen "İran konusu kapanmadı" dedi. Akşam saatlerinde İngiltere Başbakan David Cameron ile de bir telefon görüşmesinde gerçekleştiren Erdoğan'a Cameron, İran'ın uluslararası kamuoyunu oyalamak için bu anlaşmayı imzaladığına yönelik ciddi kaygılar olduğunu, bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye ile ortaklaşa çalışarak sorunu çözmek istediklerini de ifade etti.





Başbakanlık Basın Merkezi'nden Erdoğan'ın mektubuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:





''Başbakan Erdoğan cevabi mektubunda İran'ın nükleer programı konusunda geçtiğimiz hafta Tahran'da yapılan anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi aktarmıştır.





Deklarasyonun İran'ın nükleer programına ilişkin dosyayı kapatmadığını ancak sorunun diplomasi yoluyla çözümü için önemli bir kapı araladığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümü için gayretlerini devam ettireceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etmiştir.





Kamuoyumuzun bilgilerine sunulur.''







İngiltere: Sorunu Türkiye ile birlikte çözmek istiyoruz







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefon görüşmesinde de İran'ın nükleer programı konuşulurken Erdoğan, Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan anlaşmalar hakkında Cameron'a bilgi verdi.





Açıklamaya göre Başbakan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:





''İran'ın nükleer silahların önlenmesi anlaşmasına bağlılığını deklare etmesi önemli bir gelişmedir. Deklarasyon, belki uluslararası toplumun tüm kaygılarını gideren bir anlaşma olmasa da güven verici bir adımdır. Türkiye olarak bölgemizde hiçbir ülkede silah istemiyoruz. BM daimi üyelerinin bu anlaşmaya destek vermesi ve sorunun yaptırımlara gerek kalmadan diplomasiyle çözülmesi gerekir.''





İngiltere Başbakanı Cameron'ın ise ''Türkiye ve Brezilya'nın gösterdiği çabaları takdirde karşıladıklarını ve anlaşmanın güven arttırıcı bir adım olmakla beraber sorunu çözmediğini'' belirttiği bildirildi.





Cameron'ın, ''İran'ın uluslararası kamuoyunu oyalamak için bu anlaşmayı imzaladığına yönelik ciddi kaygılar olduğunu, bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye ile ortaklaşa çalışarak sorunu çözmek istediklerini'' dile getirdiği kaydedildi.





Başbakan Erdoğan'ın, ayrıca David Cameron'u görevine başlamasından dolayı kutladığı da belirtildi.







'Takas'a ABD'den yaptırım yanıtı







Anlaşmanın imzalanmasının ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu, artık yaptırıma gerek kalmadığı mesajını vermişti. Davutoğlu bu ifadesine gerekçe olarak da Batı'nın isteği olan maddelerin anlaşmada yer almasını belirtmişti.







17 Mayıs Pazartesi günü Brezilya ve Türkiye'nin katılımıyla Tahran'da imzalanan uranyum takas anlaşmasına ABD, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri ve Almanya ile taslak metni üzerinde anlaştıkları bir "yaptırım"la cevap vermişti.





Her ne kadar yaptırımlarla ilgili olarak "5 artı1" ülkeleri anlaşmış olsa da Rusya, Türkiye'nin adımı ile alternatif bir duruş yaratılabileceğini ifade etmişti.





ABD'nin üzerinde durduğu yaptırım daha önce 3 kez Güvenlik Konseyi'nden geçen yaptırımların devamı niteliği taşıyor.





Türkiye ve Brezilya da BM Güvenlik Konseyi'nin 2 yıllık geçici üyelik sıfatına sahip ülkeler olarak İran'a yaptırım uygulanmaması konusundaki diplomatik manevralarını sürdürüyorlar.

