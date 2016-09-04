Erdoğan'dan Obama'ya: Güneyimizde terör koridoru oluşmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği gittiği Çin'in Hangzou kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü.

Erdoğan görüşmeninin ardından yaptığı açıklamada, "İyi terörist, kötü terörist olamaz. Bunlara karşı takınmamız gereken tavır bellidir. DAİŞ terör örgütüyle olan mücadelemiz, PKK, YPG ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın" dedi.

Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesi talebiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosya gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanmakta olan dosyalar da yine ABD'den gelen heyete daha sonra teslim edilecektir."

"Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet aynı şekilde ABD'ye, hatta Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız birlikte ABD'ye gidecekler orada da bu çalışmayı birlikte yapacaklardır."

Barack Obama da açıklamasında "Türk halkı sokaklara dökülerek demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gösterdi" dedi.

Obama özetle şunları söyledi:

"Ben o zaman kuvvetle bu girişimi kınadım ve şahsen Erdoğan ile konuştum. Herhangi bir şekilde 'destek olarak ne yapabileceğimizi' sordum. Bu darbe teşebbüssün sona ermesinin ardından soruşturma, kovuşturulma aşamasında yardım edeceğimizi söyledim. Size ve Türk halkına mültecilere kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. "

"Tüm ülkelerden daha fazla mülteci aldınız. Erdoğan ve Türkiye mültecilerin yükünü yalnız taşımamalıdır. Türkiye'yi hepimiz desteklemeliyiz. Başkanlığım sırasında şimdiye kadar yarattığımız güçlü ittifağın devamını diliyorum."