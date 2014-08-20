T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan Obama ve Putin'e davet

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için yabancı devlet başkanlarına da davetiye gönderildi

20 Ağustos 2014 13:38

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı yemin törenine, öncekilerden farklı olarak yabancı devlet başkanları da davet edildi. Davetliler arasında yer alan ABD Başkanı Barack Obama ve Rus lider Vladimir Putin’in, Meclis’teki törene temsilcilerini göndermeleri bekleniyor. 

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Meclis’teki yemin töreni ''ilk''lere sahne olacak. Daha önce Cumhurbaşkanları Meclis tarafından seçildiği için yemin töreni de Meclis’in bir faaliyeti olarak tamamlanıyordu. Erdoğan’ın yemin töreni için ise öncekilerinden farklı olacak.

Törene, yabancı devlet başkanları da katılacak. Yemin töreni için ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderlerine davetiye gönderildi. Obama ve Putin’in temsilci göndermesi bekleniyor.

Yemin törenine, Türk cumhuriyetlerinden ve başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden de devlet başkanı düzeyinden katılım olacak.

ETİKETLER

erdoğanpbamaputindavetköşktörenyemin törenigörev devrimeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24