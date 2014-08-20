Erdoğan'dan Obama ve Putin'e davet

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı yemin törenine, öncekilerden farklı olarak yabancı devlet başkanları da davet edildi. Davetliler arasında yer alan ABD Başkanı Barack Obama ve Rus lider Vladimir Putin’in, Meclis’teki törene temsilcilerini göndermeleri bekleniyor.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Meclis’teki yemin töreni ''ilk''lere sahne olacak. Daha önce Cumhurbaşkanları Meclis tarafından seçildiği için yemin töreni de Meclis’in bir faaliyeti olarak tamamlanıyordu. Erdoğan’ın yemin töreni için ise öncekilerinden farklı olacak.

Törene, yabancı devlet başkanları da katılacak. Yemin töreni için ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderlerine davetiye gönderildi. Obama ve Putin’in temsilci göndermesi bekleniyor.

Yemin törenine, Türk cumhuriyetlerinden ve başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden de devlet başkanı düzeyinden katılım olacak.