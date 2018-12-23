Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Sen yanlış kapıya vurdun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordusu Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan, bize vaaz vermesin" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "Yanlış kapıya vurdun. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, siz zalimsiniz. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılışını vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Belediyecilik bizim işimizdir. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük değişim önce belediyelerde başlamıştır.

Şimdi duble yollarımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Medeni olmak farklı bir şey. 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi reva görmez.

(CHP'ye) Medeni olmak farklı bir şey, bunlar anlamaz. Ne kadar çırpınsalar boş. Milletimiz bunların notunu vermiş, hesabını da kapatmıştır. 31 Mart'ta inşallah bu gerçeği bir kez daha göreceğiz. 14 seçim kaybettin. Senin gibi olanlar bırakıp gidiyor. Ama sen nedense yapıştın o koltuğa.

Suriye’de gerek sahada gerekse diplomaside elde ettiğimiz neticeleri herkes takdir ediyor. CHP feryadı figan ile karşı çıkıyor. Yetişemediği üzüme bunlar koruk dermiş. Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılmasında dünya takdir ediyor. Sadece tuhaf sorular CHP’nin aklına geliyor.

Filistinli mazlumlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı, Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanının herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını kadın çocuk öldürdüklerini söyleyecekti.

Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Senin zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz çocukları kadınları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin zalim. Devlet terörün başındasın. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor. İsrail’in yaptıkları katliamların yıkımların hesabını vermeden kimseye ithamda bulunma hakkı yoktur.

Bu hastalıklı CHP zihniyetini 31 Mart'ta sandığa gömüyor muyuz?