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Politika

Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Elinde Filistinlilerin kanı var, insanlık dersi istiyorsan 10 Emir'i oku!

Netanyahu "Erdoğan, terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar" açıklamasında bulunmuştu

15 Mayıs 2018 21:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60’ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin Başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez" dedi

Erdoğan, Twitter hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"

Netanyahu, İsrail'i 'soykırım' ve devlet terörüyle' suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin” açıklamasında bulunmuştu.

 

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