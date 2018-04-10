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Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Zekatlarınızı tespit edip fakir ülkelere verin

“Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz"

10 Nisan 2018 22:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Savaşlar ve iç çatışmalar, adaletsizliği içinden çıkılamaz hale getiriyor” değerlendirmesinde bulunarak Müslüman ülkelere “Zekatlarını tespit edip fakir ülkelere verseniz dünyada garip, fakir kalmaz" sözleriyle seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA Koordinatörleri'ni kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin ardından ikinci sırada yer almıştır. ABD şurada burada konuşuyor, şöyle yardım yapıyoruz diye. İşte rakamlar ortada.”

"En çok yardım yapan ülke konumundayız"

“Türkiye dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülkesi konumunda. Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkeyiz.

Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Savaşlar ve iç çatışmalar, adaletsizliği içinden çıkılamaz hale getiriyor.”

"Batılılar politikasına hizmet edecek yerlere yardım ediyor"

“Batılı ülkeler sadece kendi siyasi, ticari, küresel politikalarına hizmet edecek yerlere yardım ediyorlar.

Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, zekatlarını tespit edip fakir ülkelere verseler dünyada garip, fakir kalmaz.”

"4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz"

“Türkiye 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Biz muhacir de olabilirdik ama Rabbim bize ensar olmayı nasip etti.

Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik. ABD'de yeni gelen yönetim de 'Güvenli bölge oluşturalım' dedi. Gelin oluşturalım dedik, yine de yanaşmadılar. Çünkü istedikleri bu değil, ortalığı karıştırmak.”

 

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