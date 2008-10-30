Erdoğan'dan Mumcu’ya haciz

Başbakan Erdoğan, bir mitingde kendisine 'sahtekâr' diyen eski ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu hakkında açtığı davada kazandığı tazminatı tahsil etmek için, emekli maaşına haciz koydurdu. Haciz, Erkan Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun alışveriş sırasında banka kartında yeterli para olmadığını anlaması üzerine ortaya çıktı



Erkan Mumcu, geride bıraktığımız hafta ANAP Genel Başkanlığı’na ve aktif siyasete veda etti.



Mumcu, aktif siyaseti bıraktı, ama siyasetin faturaları onun peşini bırakmamaya kararlı.

Çünkü AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski kabine arkadaşı hakkında açtığı bir dizi tazminat davası var.



Bu davalardan biri sonuçlandı ve yasal süreç tamamlandı.



Mahkeme '7 bin YTL' dedi



Mahkeme Mumcu’yu, Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkûm etti. Mumcu, parayı yatırmayınca Erdoğan’ın avukatı Fatih Şahin, ANAP’ın eski Genel Başkanı’nın maaşına haciz koydurdu.



Peki bu nasıl oldu, ya da iş bu duruma nasıl geldi?



Aslında bu süreci başlatan şey, Erkan Mumcu’nun 3 Haziran 2006 tarihinde Denizli’deki bir mitingde Erdoğan hakkındaki sözleri oldu. Mumcu, partisinin Denizli’deki mitinginde, Erdoğan’ın Almanya’da bir Türk vatandaşı için sarf ettiği “sahtekar” sözüne gönderme yaparak Başbakan için şunları söyledi:



“Millete, milletin sözcülüğünü yapan bir vatandaşa ‘sahtekâr’ diyorsun. Kim sahtekâr? Sensin sahtekâr. Milletin parasını çaldın. Milletin inancını çaldın. Milletin ömrünü çaldın. Milletin itikadını çaldın. Sensin sahtekâr. Şimdi gidecek, yine bizi mahkemeye verecek. Vermezse hatırım kalır."



Bu sözler üzerine Erdoğan, 12 Haziran 2006 tarihinde Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurup Mumcu hakkında 25 bin YTL’lik tazminat davası açtı.

Mahkeme, 5 Nisan 2007 tarihinde Mumcu’yu, Erdoğan’a 7 bin YTL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.



Mumcu’nun avukatı Erden Er, karara itiraz etti, ama sonuç değişmedi.



Mumcu tazminatı ödemeyince Erdoğan’ın avukatı Şahin, 7 bin YTL’yi yasal faizleriyle birlikte Mumcu’dan tahsil edebilmek için harekete geçti.



Erdoğan’ın avukatı, en kestirme yol olarak da Mumcu’nun TBMM’den emekli milletvekili olarak aldığı maaşa haciz koydurmayı seçti.



Aynı sözler için ikinci dava



Erdoğan’ın avukatı mahkemeye başvurup, Mumcu’nun maaşından gerekli kesintinin yapılması için icra aracılığıyla TBMM’ye bir yazı göndertti. TBMM de mahkemenin kararına uyup Mumcu’nun maaşından istenen kesintiyi yaptı.



Erdoğan’ın, Mumcu’nun emekli maaşına haciz koydurduğu ANAP’ın eski Genel Başkanı’nın eşi alışverişe çıktığında anlaşıldı. Işın Mumcu, eşinin kendisine verdiği banka kartından maaş hesabına yatan parayı çekmeye kalkınca, hesapta her zamanki miktarda para olmadığı ortaya çıktı.



Erdoğan’a kaybettiği tazminat yüzünden maaşına haciz konduğunu öğrenen Mumcu, avukatına talimat verip manevi tazminat borcunu kapattırdı ve maaşındaki haciz de ortadan kalktı.



Mumcu, Erdoğan hakkında söylediği “Sahtekâr sensin” sözü yüzünden yasal faizleriyle birlikte 11 bin YTL’ye ulaşan manevi tazminatı ödedi iş bitti mi?



Biter mi?



Erdoğan, aynı sözleri ANAP’ın grup konuşmasında da sarf ettiği için Mumcu hakkında açtığı ve 25 bin YTL istediği bir manevi tazminat davası daha var. O henüz sonuçlanmadı.

Erdoğan’ın Mumcu hakkında açtığı birkaç tazminat davası daha mevcut. Onlar da sürüyor. Mumcu, siyaseti bıraktı, ama siyasi hayatının kötü mirası bir gölge gibi onun peşine düştü.







