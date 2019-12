-Erdoğan'dan muhalefete: ''Önce sen aynaya daha dikkatli bak'' İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Ankara İl Başkanı'nın istifasına ilişkin, ''İşte kendi içlerinde birbirlerine girmişler. Bir il başkanını atıyor, arkasından bakıyorsunuz '300 milyon dolarlık bir yolsuzluk ortaya çıktı' diye istifa ediyor. İstifa ettikten sonra karışıyorlar birbirine. Onun üzerinden de diyor ki; 'Bizim partimiz temiz partidir, AK Parti gibi yolsuzluklara karışmış bir parti değildir'. Önce sen bir defa aynaya daha dikkatli bak. Senin daha temizleyecek çok şeyin var'' dedi. Erdoğan, İstanbul-Şile bölünmüş yol açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölünmüş yolun, Şile'ye, İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, bayramın millete, Türkiye'ye, İslam dünyasına, tüm insanlığa hayırlar, barış ve bereket getirmesini temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, Şile'nin cazibesi her geçen gün artan güzel bir ilçe olduğunu da belirterek, geçmişte Şile'nin yollarının çileli olduğunu, şimdi ise Üsküdar'dan 45 dakikada rahatlıkla Şile'ye ulaşıldığını, hatta bazılarının yarım saatte geldiğini söylediğini kaydetti. -CHP Ankara il başkanının istifası- Başbakan Erdoğan, 9 yıl önce hizmet yolculuğuna çıkarken ''Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefini koyduklarını'' da anlatarak, şunları kaydetti: ''Kendi kaynaklarıyla, enerjisiyle bunu yapacağımızı söylemiştik. Şimdi ileri bir demokrasiye doğru koşuyoruz, bununla beraber ekonomimizi de geliştiriyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki insanların hayat standartlarıyla, kendi milletimizin hayat standartlarını sürekli karşılaştırıp duruyorduk. Bugün yine duruyoruz. Niye? Daha iyi olması için. Bunu da başaracağız. İnşallah yoksulluk sınırını minimize edeceğiz. Biz ana muhalefetin, diğerlerinin yaptığı gibi bu işin lafını yapmıyoruz. Bu işin icraatını yapıyoruz. İşte kendi içlerinde birbirlerine girmişler. Bir il başkanını atıyor, arkasından bakıyorsunuz '300 milyon dolarlık bir yolsuzluk ortaya çıktı' diye istifa ediyor. İstifa ettikten sonra karışıyorlar birbirine. Onun üzerinden de diyor ki; 'Bizim partimiz temiz partidir. AK Parti gibi yolsuzluklara karışmış bir parti değildir'. Önce sen bir defa aynaya daha dikkatli bak. Senin daha temizleyecek çok şeyin var. Benim milletim sana iktidar diye bir şey vermez o ayrı mesele de belediyelerindeki pislikleri bir takip et, onları bir temizle. Bak neler dönüyor, hepsi ortada. Daha neler olacak, neler çıkacak ortaya bunları da göreceksin. Sen çıkarmazsan bilesin ki bu ülkenin kurumları bunları çıkarıyor ve çıkaracak.'' -''Türkiye'yi demir yolu ağlarıyla öreceğiz'' Erdoğan, Türkiye'yi demir yolu ağlarıyla öreceklerini belirterek, ''10. Yıl Marşı'nda 'Demir ağlarla ördük' diyorlar değil mi? Gazi Mustafa Kemal hedef olarak bize gösterdi. Bu marşı okuyanlar acaba kaç kilometre demir ağı ördüler bu ülkede? Hikaye, hikaye bir şey yok. Biz laf üretmiyoruz, biz örüyoruz ve örmeye de devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, geçen günlerde Somali'ye gittiklerini, yerinde inceleme yaptıklarını, oraya yönelik adımları da attıklarını belirterek, ''Yoğun bir şekilde orada alt yapı, üst yapı noktasında da Türkiye'nin damgasını vuracağız, Türk'ün, Türk milletinin damgasını vuracağız'' diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Kızılay, sivil toplum örgütlerinin el ele vererek, Somali'de olduğunu anlatan Erdoğan, Somali Büyükelçiliğinin de süratle açılacağını ve büyükelçi ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Somali'de, Afrika'da attığı adımlar noktasında örnek bir ülke olacağını kaydetti. -''Hayal diyenler gerçek olduğunu gördüler''- Başbakan Erdoğan, 15 bin kilometre yol inşa ettikten sonra 2023 hedefine süratle başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Hayal diyenler gerçek olduğunu gördüler ve biz 'Allah razı olsun' diyenlerle zaten mutlu oluyoruz ve onlarla gururlanıyoruz. 3 gün önce Konya'daydık. Ne oldu? Ankara-Konya yüksek hızlı trenin açılışını yaptık. 10 yıl önce bu ülkede yüksek hızlı tren denseydi, soruyorum, ne derdiniz? Hayal değil mi? Şimdi ne oldu? Gerçek oldu. 250 kilometre hızla Ankara'dan Konya'ya 1,5 saatte ulaştık. Eskiden, 10 sene önce 10,5 saatte gidiyorlardı. 10,5 saat nere, 1,5 saat nere... Fark bu. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak bu. Sabah gel, akşam git. Böyle bir nokta. Aynı şekilde Ankara-Eskişehir... Eskişehir-İstanbul da yapılıyor. İnşallah onu da bitirdiğimiz zaman Konya'dan çık da İstanbul'a, İstanbul'dan çık da Konya'ya kadar gidersin. Sivas yapılıyor ve Erzurum'a kadar o yol da bağlanacak yüksek hızlı trenle. Türkiye'yi demir yolu ağlarıyla öreceğiz. 10. Yıl Marşı'nda 'Demir ağlarla ördük' diyorlar değil mi? Gazi Mustafa Kemal hedef olarak bize gösterdi. Bu marşı okuyanlar acaba kaç kilometre demir ağı ördüler bu ülkede? Hikaye, hikaye, bir şey yok. Biz laf üretmiyoruz, biz örüyoruz ve örmeye de devam edeceğiz.'' Başbakan Erdoğan, bu idealleri, bu büyük projeleri gerçekleştirerek yola devam ettiklerini vurgulayarak, ''Şile'de de şimdi böyle bir heyecanı paylaşmaktan dolayı mutluyuz'' dedi. -''Bize yakışan bu''- Başbakan Erdoğan, göreve geldiklerinde 9 kentte doğalgaz bulunduğunu bunu 69'a çıkardıklarını belirterek, her ilde üniversite açtıklarını kaydetti. Yoğun bir şekilde toplu konut yapımlarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, hedefledikleri 500 bin konutun 360-370 binini sahiplerine teslim ettiklerini, 2023'e kadar yeni bir 500 bin konut hedefi koyduklarını söyledi. Erdoğan, ''Çünkü bize yakışan bu. İlkel konutlar içinde halkımın yaşamasını istemiyoruz. Yolu ve altyapısıyla, her şeyiyle düzgün şehirlerde yaşamasını istiyorum. İnşallah bunu yapmak, başarmak da AK Parti iktidarına yakışıyor, bunu yapacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Şile yolunun yapımında emeği geçenleri kutlayarak, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.