-Erdoğan'dan muhalefete eleştiri KAYSERİ (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anamuhalefet partisinin Genel Başkanı çıkıyor, İsrail'in avukatlığını yapıyor. Sana mı kaldı bu iş? Bırak orada zaten Türkiye'ye vurmak isteyen var. Sen de mi aynı şeyi yapıyorsun'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kayseri'de sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası yetkililerine Mirado Del Lago Otel'de hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun israil'in avukatlığını yaptığını belirterek, ''Onun avukatlığını yaptığın zaman oylarını artacağını mı zannediyorsun veya sana onun bir güç katacağını mı zannediyorsun'' diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun ''Gemiyi, hücum botlarımızı vesairemizi Gazze'ye götürürse alnından öperim'' sözlerini hatırlatan Başbakan Erdoğan, ''Kusura bakma ben bu tertemiz alnımı, senin o lekeli dudaklarına sürdürmem. Buna ihtiyacımız yok, biz yaptığımız işi niçin yaptığımızı biliriz'' dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Somali yardımları konusundaki yaklaşımını da eleştiren Erdoğan, ''MHP'nin Genel Başkanı çıkıyor, 'Somali ile, şurayla burayla uğraşacağına PKK ile uğraş' diyor. Bunların ne kadar küçük düşündüğünü görebiliyor musunuz? Biz büyük bir devletiz, Selçuklu'nun Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulmuş bir devletiz. Bizi öyle küçük, kısır bir zihniyetle tanımlamaya Sayın Bahçeli senin gücün yetmez, buna müsaade etmeyiz. Biz PKK ile de mücadelemizi sürdürürüz, ama dışarıda da yardım elimizi, yardım eli uzanmayan kardeşlerimize de uzatırız. Aldığımız terbiye budur, mirasın gereği budur'' diye konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada dün Gaziantep'te olduğunu anımsatarak, burada 36 eserin açılışını yaptıklarını, bunların içerisinde dünyanın bir numaralı Zeugma Mozaik Müzesi'nin de olduğunu söyledi. 23 okul açılışı yapıldığını, bunun yanında belediyelerin kültür ve kongre merkezini açtıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yani bir ilçe belediyemizin muhteşem bir kültür ve kongre merkezini orada Gaziantep'e kazandırması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. (Ve niye? böyle bir kültür ve kongre merkezi) diye sorduğumuzda tabii belediye başkanımızın verdiği cevap manidardı. (Artık istiyoruz ki Gaziantep aynı zamanda uluslararası kongrelerin de yapıldığı bir merkez olsun.) Hem ulusal bazda, hem uluslararası bazda olsun ve bin 70 kişilik bir salonuyla 300 kişilik 3 tane ayrı salonuyla, bunun yanında değişik ebatlarda 3 tane salonuyla gerçekten iyi düşünülmüş ve klasik mimari ile modern mimirayi bir arada düşündükleri bir proje olmuş.'' -''Kayseri'de olmak bize her zaman umut ve heyecan vermiştir''- Başbakan Erdoğan, Kayseri'nin özellikle kültür ve turizm noktasında çok önemli bir cazibe merkezi olmaya doğru yürüdüğünü belirtti. Şehrin gerekli alt yapıya sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, ''Bugün daha önce adımları atılan Erciyesimizi bir görelim istedik ve oradaki çalışmaları yerinde gördük ve konuyla ilgili belediye başkanı önce bir brifing bizlere sundular ve yerinde de çalışmaları bizzat izleyerek bu önemli projenin inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar bitmesiyle gerek Kayseri, gerekse çevre illeri kapsayan böyle bir merkezin oluşması ki Kapadokya zaten meşhur bir kültür ve turizm noktasında merkezimiz. Orayla Kayseri'yi bütünleştirmek mümkün olacak. Tabii Kayseri'de de otellerimizin inanıyorum ki bundan sonra sayısı daha da artacaktır. Gerek kış turizmiyle alakalı olarak burada, gerekse Kayseri merkezde, çünkü Kayseri merkezde Selçuklu-Osmanlı bu kadar eserimiz var. Bu eserler, artık etrafları açılmak suretiyle zaten şehre kazandırılıyor. Bütün bunların bundan sonra dünyaya arzı, takdimi önemli. Bunu başarmak durumundayız. Sanayisiyle Kayseri zaten kendi kendine yeten bir vilayetimiz. Böyle olmasıyla da örnek bir şehir, alt yapısıyla örnek bir şehir. Havaaalanıyla karayollarıyla artık Kayseri çok çok farklılık arz eden bir şehrimiz. İnanıyorum ki bu Kayseri'ye farklı bir sıçramayı getirecektir. Bu bakımdan Kayseri'de olmak bize her zaman umut ve heyecan vermiştir'' dedi. -''Kayseri'ye teşekkür için de geldim''- Kayseri'ye 12 Haziran 2011 seçimlerinin bir teşekkürünü yapmak için de geldiğini ifade eden Erdoğan, bunu seçimlerdeki mitingde de söylediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Seçim sonrası inşallah tekrar geleceğiz ve o ziyaretimizde de teşekkürümüzü yapacağız, demiştik. Bunun için miting meydanında bunu söyledim, bu sözümdeyim. İnşallah biraz sonra açılış töreninde tüm Kayserili kardeşlerime bu şükranlarımı ifade edeceğim.'' Bugün temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerin toplamda tutarının 1 milyar 100 milyon lirayı aştığını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''İnşallah bu hastanemizin yapımı ve bunun yanında raylı sistemin yapımı, bunların bitirilmesi ve bunların açılışında da ben aslında temel atma törenlerine gelmem, fakat bu şehir hastanesi projesi fikri fakirin şahsına aittir ve bundan dolayı da ısrarla böyle bir şehir hastanesi anlayışını Türkiye'de büyükşehirlerden başlamak üzere geliştirelim istedik ve ilk şehir hastanesini temelini bugün atıyoruz. Onun için bunlara önem veriyorum ve böyle bir temel atma törenindeyim ve Kayseri bir ilk oluyor. Şimdi bunu inşallah Ankara takip edecek. AK Parti olarak Türkiye için yola çıktığımız günden bu yana güven ve istikrarın demokrasi ve hukukun değerini en iyi takdir eden vilayetlerimizden birinin Kayseri olduğunu hiç bir zaman unutmadık ve unutmuyoruz.''