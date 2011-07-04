-ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ÇAĞRI TBMM (A.A) - 04.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile bir konsensüs, ortak akıl oluşturmaları durumunda Anayasa çalışmaları konusunda verdikleri sözü yerine getirebileceklerini belirterek, ''CHP'nin anamuhalefet partisi olması hasebiyle bu çalışmaların içinde bulunması en büyük arzumuzdur'' dedi. Erdoğan, Cemil Çiçek'in TBMM Başkanı seçilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''CHP'nin boykotu devam ederse Anayasa çalışmalarının riske gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?'' sorusuna yanıt verirken, şöyle konuştu: ''Burada, biz eğer imzayı atmış olan MHP ile de bir konsensüs, ortak akıl oluşturabilirsek, Anayasa çalışmaları noktasında verdiğimiz sözü yerine getirebiliriz. Nedir bu ortak akıl? Bütün sivil toplum örgütleri ile oturur, konuşuruz, çalışmaları yaparız ve ülkemize hizmet noktasında kapıyı ciddi manada açmış oluruz. CHP'nin anamuhalefet partisi olması hasebiyle bu çalışmaların içinde bulunması en büyük arzumuzdur. Demokratik parlamenter sisteme güç katması açısından da önemlidir ama şu ana kadar takındıkları tavır yanlış bir tavırdır. Parlamento hukukunu bilmemenin çok acı bir örneğidir. Doğal seyri içerisinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekir. Eğer bu görev yerine getirilirse zaten problem kalmayacaktır. Bizim önyargılarımız yok, tam aksine milletimize hizmet bizim önceliğimizdir. Bunun dışında da kimseye kinimiz, nefretimiz sözkonusu değildir.'' -BAHÇELİ: "BOYKOT KRİZİNİ ÇÖZMELİ" Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçilen AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in birinci derecede görevinin yaşanmakta olan yemin krizini çözmek olduğunu söyledi. Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Çiçek'in TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Bahçeli, ''Türk siyasetine uzun yıllar hizmet etmiş hemen hemen devletin tüm yönetim kademelerinde görev yapmış bir şahsiyetin TBMM Başkanı seçilmesi inşallah hayırlara vesile olur. Yaşanmakta olan yemin, boykot krizini çözmesi birinci derecede görevi olmalıdır. Meclisi tüm katılımcılarıyla çalışır hale getirmek durumunda olmalıdır'' diye konuştu.