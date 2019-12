-ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ''BAŞÖRTÜSÜ'' ÇAĞRISI TBMM (A.A) - 05.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ''Başta üniversite kapısındaki başörtülü kızlarımızın inanç ve eğitim özgürlüğü sorunu olmak üzere kamuoyunda beklenti oluşturan her konuda, muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmasını bekliyoruz''dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği çerçevesinde çıkarılacak uyum yasaları ile birlikte Meclisin gündemine gelecek bir başka önemli gündem maddesinin de bütçe görüşmeleri olduğunu söyledi. Bu çalışmaların ardından seçim sürecine girileceğini kaydeden Erdoğan, ''Mart ayı itibarıyla artık genel seçim sürecine girmiş oluyoruz ve takvim çalışmaya başlıyor. Genel seçim için en uygun tarihin Haziran ayının ilk haftası olduğunu düşünüyoruz. Seçim takvimini de ilgili kurullarımızda görüştükten ve müzakeresini yaptıktan sonra ilgili kurumların da görüşlerini alarak netleştirmiş olacağız. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulunun resmen takvimi ilan etmesiyle birlikte çalışmalarımızı aynı takvim çerçevesinde yürüteceğiz'' diye konuştu. Genel seçimin Haziran ayının ilk haftasında gerçeklemesi durumunda seçimler için 8 aylık bir süre bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ''12 Eylül akşamından itibaren bu noktada zaten çalışmalarımıza başladık'' dedi. Erdoğan, 15-17 Ekimde Kızılcahamam'da istişare toplantısı yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Bir yandan 12 Eylül halk oylamasının sonuçlarını, şu anda yaptırmakta olduğumuz kamuoyu araştırmalarının da değerlendirmesini orada yapmak suretiyle ele alacağız. Bunu ele alırken 'evet'lerden çok yüzde 42 bize niye 'hayır' dedi, bunun üzerinde duracağız. Eksiklerimizi göreceğiz ve bu eksiklerimizi gidermek suretiyle yüzde 58'e acaba bir şeyler ilave edebilir miyiz, bunun gayreti içinde olacağız. 8 ay sonra gerçekleşecek seçimleri aramızda istişare edecek, yol haritamızı buna göre netleştireceğiz. Biz daha önceki seçim süreçlerinde olduğu gibi hizmetlerimizle, eserlerimizle milletimizin karşısına çıkacağız. Biz laf üretmeyeceğiz, bugüne kadar iş ürettik, iş üretmeye devam edeceğiz.'' Başbakan Erdoğan, bitmiş ama açılışı bekleyen yüzlerce eserleri bulunduğunu kaydederek, ''Muhalefet, 'bitmiş eseri 4 kez açıyor' diyor, ayıptır. Bizde o kadar eser var ki bizim onları dört kere açmaya ne zamanımız ne takatimiz yetişir. Bunlar açılış görmemiş hayatlarında. Biz uydu aracılığıyla yapıyoruz bu açılışları. Bir noktadan 10 tane 15 tane açılışı yapıyoruz. Ama yaşamamışlar bunlar bu tür açılışları. Bir takılsalar bize o zaman bu ülkenin heyecanını görecekler ama maalesef bunların böyle bir derdi yok. Türkiye'nin 4 bir yanında nasıl çalışılıyor, şantiyeler ne durumda bunu görseler o heyecanı duyacaklar. Ama bunlar Ankara'ya mahkum, Ankara'dan dışarı çıktıkları yok. Onun için de nerede ne var haberleri yok. Biz projelerimiz üzerinden, hedeflerimiz üzerinden konuşacak Türkiye'ye kazandırdıklarımızla birlikte kazandıracaklarımızı anlatacağız'' diye konuştu. Bir gazetede yer alan ''İstanbul'da Selimiye Camisi gibi bir cami yapılıyor'' şeklindeki haberi anımsatan Erdoğan, ''(Başbakan'ın çılgın projesi bu mu) diyorlar. Çünkü bunlar AK Parti'yi kendilerine göre bir yere oturtmuşlar, aynı yerden bakıyorlar. Şu sağda, soldaki perdelerini kaldır da 360 dereceden gör dünyayı. Öyle görmüyorlar. O çılgın projeyi açıkladığımız zaman onun bütün 360 dereceden her şeyini göreceksin merak etme'' dedi. Başbakan Erdoğan, Anadolu yakasında bu projeyi vatandaşların uygulamaya koyduğunu, kendisinin de inceleme yaparak ''yakışır'' dediğini anlattı. Projeye ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Erdoğan, ''Öyle zannediyorum ki 1,5-2 yıl içerisinde o eseri bitirecek kararlılık var'' diye konuştu. -''HERKES DERSİNE ÇALIŞSIN''- ''Birilerinin yaptığı gibi manevra olsun diye gündemi işgal etmek için, göz boyamak için değil millete verdikleri sözün arkasında durmak için yeni anayasa çalışmalarını başlattıklarını'' belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Halk oylaması sürecinde milletimize verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında durmaya kararlıyız. Aynı kararlı duruşun meydanlarda milletimize yeni bir anayasa vaadinde bulunan muhalefet tarafından da gösterileceğine inanıyor, en azından inanmak istiyoruz. Yeni anayasanın seçim sonrasında ele alınacağı yönündeki beyanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takvimine bakılarak verilmiş bir karardır. Biz diyoruz ki herkes dersine çalışsın. Herkes bu noktada, çalışmalarını, hazırlıklarını yapsın ve seçim sonrasında oluşacak yeni parlamentoda bu konuyu gündeme getirelim ve yeni bir anayasayı uzlaşmayla yapalım. Seçime kadar olan süreyi hazırlık safhası olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Siyaset, ilkeler üzerinden yapılır. Önümüzdeki süreç siyaset adına bir kez daha samimiyetlerin test edileceği bir süreç olacaktır. Başta üniversite kapasındaki başörtülü kızlarımızın inanç ve eğitim özgürlüğü sorunu olmak üzere kamuoyunda beklenti oluşturan her konuda muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmasını bekliyoruz. Bunu sadece biz değil, millet, kamuoyu bekliyor. Bu sözler tutulursa millet kazanır, Türkiye kazanır. Siyaset ve siyasetçi kazanır. Ama bu sözler tutulmazsa bir kez daha geri adım atılır, bir kez daha manevra yapılır, bir kez daha çark edilirse millet de sandıkta bunun gereğini yapar.''