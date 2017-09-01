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Erdoğan'dan muhabire: Sıradan biri değilim, bilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi

01 Eylül 2017 19:37

Kurban Bayramı'nın birinci gününde öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Tarabya Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Camii'ni tercih etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak'ın eşlik ettiği Erdoğan, namaz çıkışında kendisini takip eden gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, CNN Türk'ün Cumhurbaşkanlığı muhabiri Zeynep Karamustafa'ya, "Karadenizli misin?" diye sordu. Karamustafa da, "Evet, Ordu, Fatsa, Yalı Köylüyüm. Nereden anladınız?" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanıyım ben, sıradan biri değilim, bilirim" karşılığını verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

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