Erdoğan'dan Mısıroğlu yorumu: Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na “Geçmiş Olsun” ziyâretinde bulunmasına ilişkin ilk kez konuştu. "Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Bugün Türkiye'yi 16 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Mevlid-i Nebi haftası açılışında konuşuyor. Erdoğan, "Bu ülkenin gençliğine yapılacak en büyük kötülük, onları medeniyet damalarından koparmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İnsanların soyları üzerinden üstünlük yarışına girdiği bir dönemde 'beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin de beyaz deriliye bir üstünlüğü yoktur' diyerek bize eşitliği öğretmiştir. Hepimizin Ümmet-i Muhammed'in tüm fertlerinin onun yaşantısından alması gereken dersler bulunuyor.

Bu ülkenin gençlerine yapılacak en büyük kötülük, onları hayat damarları olan medeniyet değerlerimizden koparmak olacaktır.

Her karış toprağı şehit kanları sulanmış Türkiye, maalesef uzun yıllar böyle bir zihniyetin boyunduruğu altında kalmıştır.

Allah Allah nidalarıyla vatanlaştırılan bir ülkenin camileri, minareleri tam 18 yıl boyunca Ezan-ı Muhammedi'ye hasret bırakılmıştır. Bu yeniden hortlatılıyor. Bu yeniden gündeme getiriliyor. Asla başaramayacaksınız."

Bu ülkenin gençliğine yapılacak en büyük kötülük, onları medeniyet damalarından koparmak olacaktır.

Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti.

Bugün Türkiye'yi 16 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Mısıroğlu yorumu

Diyanet İşleri Başkanlığımızın siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların hiç kimseye faydası olmadığını düşünüyorum."