-ERDOĞAN'DAN MISIR YÖNETİMİNE TAVSİYE TBMM (A.A) - 01.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendi arasında uzlaşı sağlayamayan ülkelerin aydınlık bir geleceğe de ulaşamayacağını ifade ederek, Mısır yönetimine, ''Mısır'ın huzuru, güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek adımlar atın'' diye seslendi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın başında yurt içinde ve yurt dışında yaptığı ziyaretlere değinerek, değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde bazı ülkelerde yaşanan olaylara değinen Erdoğan, AK Parti'nin her zaman hak ve özgürlüklerden yana olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde zulme karşı sessiz kalmalarının mümkün olmadığını söyledi. Her zaman ileri demokrasiden yana olduklarını anlatan Erdoğan, ''AK Parti'nin rotasını her zaman millet çizmiştir. Bundan sonra da millet çizecektir'' diye konuştu. Erdoğan'ın, Mısır ve bölgedeki bazı ülkelerde yaşanan olaylarla ilgili sözlerinden bazı başlıklar şöyle: ''-Türkiye bölgesinde, barışın istikrarın olduğu kadar demokrasinin, evrensel hukukun hak ve özgürlüklerin hakim olabilmesi için güçlü bir irade ortaya koymaktadır. -Biz, kendimiz için istediğimizi diğer kardeşlerimiz için de isteyen bir anlayışın temsilcisiyiz. -Biz, kardeş halkların, komşu ülkelerin istikrarsızlık yaşamaması için, kardeş kavgasına sürüklenmemesi için bugüne kadar elimizden gelen çabayı sarf ettik. -İçindeki sorunları çözemeyen, iç karışıklıklardan kurtulamayan, kendi arasında uzlaşı sağlayamayan ülkeler aydınlık bir geleceğe de ulaşamazlar. -Halkın haykırışına, son derece insani taleplerine kulak verin. Halktan gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etmeden karşılayın. -Açık söylüyorum; istismarcıların, kirli odakların, Mısır üzerine karanlık senaryoları olan kesimlerin inisiyatif almasına fırsat vermeden; Mısır'ın huzuru, güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek adımlar atın. -Bugünün dünyasında özgürlükler artık ertelenemez, göz ardı edilemez. Aylarca süren seçimlerin adı demokrasi olmaz. 24 saatte biz seçim bitiriyoruz, 24 saat...''