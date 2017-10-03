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Politika

Erdoğan'dan milletvekili Sena Nur Çelik'e araç yasağı

"Bir daha kullanmak yok ya da bir şoför tut"

03 Ekim 2017 13:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın peş peşe trafik kazası geçiren AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e araç kullanma yasağı getirdiği belirtildi.

Son kazasının ardından küçük bir operasyon geçiren Çelik’le Meclis’te görüşen Erdoğan’ın, “Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut” dediği öne sürüldü.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, Erdoğan, önceki günkü Meclis açılışı sırasında, mayısta geçirdiği trafik kazasının ardından Sena Nur Çelik’le özel olarak ilgilendi. Çelik’le sohbet eden Erdoğan, sağlığını sordu. Genel sağlık durumu iyi olan ancak yürümekte biraz zorlandığı dikkat çeken Çelik, “İyiyim” yanıtını verdi. Erdoğan’ın “İyisin de bu ilk değilmiş. Arkadaşlar söyledi, daha önce de kaza yapmışsın. ‘Freni yok’ diyorlar. Aman ha. Bir daha yok! Tamam mı?” dediği belirtildi.

Sena Nur Çelik, Ocak 2016’da da partisinin geleneksel istişare kampı için milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Afyonkarahisar’a giderken kaza geçirmişti. Kazada, Sena Nur Çelik ile birlikte milletvekilleri Tülay Kaynarca, Fatma Benli ve Ayşe Sula Köseoğlu da yaralanmıştı.

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