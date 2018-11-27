Erdoğan'dan MHP'ye: Mutabakat varsa jestler olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimde İstanbul adayı için çalışmaların yürütülüğünü belirtirken MHP’ye “Mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz olacaktır” diyerek seslendi.

Partisinin grup toplantısı sonrasında İstanbul adayıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "İstanbul için şu an çalışmalar yürütülüyor. AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkaramama gibi bir sorunu olur mu" dedi.

AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Karşılıklı mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz olacak" diye konuştu.