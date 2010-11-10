-ERDOĞAN'DAN MHP'Lİ ŞANDIR'A TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, partisince düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır aleyhinde manevi tazminat davası açtı. Başbakan Erdoğan'ın avukatları Fatih Şahin ve Muammer Cemaloğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Şandır'ın, 7 Kasımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde, partisince gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı açıklamalarda, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürüldü. Şandır'ın, ''Sayın Başbakan suçüstü yakalanmış olmanın telaşı ile Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı'na dil uzatma cüretini göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partililer olarak o dili kopartacağız. Bunu herkes görecek. Onu bu memlekette konuşamaz hale getireceğiz'' şeklinde ifadeler kullandığı aktarılan dilekçede, ''Bu açık bir tehdittir. Müvekkilimizin sosyal ve özellikle fiziki kişilik değerlerine hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırıdır'' denildi. Dilekçede, ''Şandır'ın bu ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı'' savunuldu.