Erdoğan'dan Merkez Bankası yorumu: Sabrediyorum!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün politika faizini 17,75'ten yüzde 24'e çıkartan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) tepki gösterdi. TCMB’nin faiz kararı için "Hadi buyrun bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Ve o sabır bir yere kadar" yorumunu yapan Erdoğan, stokçuluk yapan firmalara da bakanlıklar tarafından ‘gereken dersin verileceğini’ söyledi.

2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler hakkında Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ile ittifaka yeşil ışık yakan Erdoğan, "(Devlet) Bahçeli'yle oturup konuşuruz, gücümüzü artırırız" ifadesini kullandı.

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD yönetiminin ülkemizle ilgili açıkladığı olumsuz kararlardan sonra alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Döviz kuru mantıklı bir sebeple izah edilemeyecek şekilde yükseltildi. Yılbaşında 3.8 olan, mart başında bu durumu koruyan, nisan başında yaklaşık 4 olan, mayıs başında 4.12 olan, haziranda seçimlerin ertesi 4.6’yı bulan döviz kurunun yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. Seçim öncesinin belirsizleri nedeniyle olabilir diye baktık. Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır.

Her şeyden önce bilinmesi lazım, Türkiye bir hukuk devletidir. Bir kabile devleti değildir.

"Sabır safhasındayım!"

İş ekonomi sınırlarını aştı ve Türkiye'nin cezalandırılması boyutuna ulaştı. Araçlarımızı kullanarak bu saldırıyı bir noktada durdurduk. Asıl kalıcı darbeleri enflasyon ve faizler konusunda alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler. Ama enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışıyla oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası defalarca şu 16 yıllık dönemde enflasyonu herkes açıklamıştır. Hiçbir kez enflasyon MB'nin açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Yıl ortasında MB enflasyonu revize ediyor, üçüncü çeyrekte tekrar ediyor... Niye? Madem biliyorsun bu işi... Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Ekim ayında da göreceğiz bu gerçekleri. Son olarak MB sürekli gündeme getirilen faiz artırımını oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Bağımsızlık... Hadi buyrun bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Ve o sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürüye eyvallah edemeyiz.

"Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın"

Ben yatırımcıma bakarım. Bir ülkenin kalkınması üretim, üretim, üretimdir. Finans kuruluşlarının yapması gereken bu çarkı döndürmektir. Finans kuruluşlarının ayakta kalması da reel ekonomi ve reel yatırımcıya bağlıdır. Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın. Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı böyle bilmenizi isterim.

"Önüne gelen zam yapıyor"

Faiz meselesine bakışımı ifade ettiğim gibi bilmenizi isterim. Bunu defalarca paylaştım. En son dün TESK'te görüşlerimi tekrar ifade ettim. Bu da hemen gazı alan, bastırıp gidiyor. Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. AVM'lerde dövizle kira alıyor, kira dolar. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok. Burası Türkiye, Türkiye'de Türk Lirası geçerlidir.

"Gereken dersi vermemiz lazım"

Faizle ilişkisi olsun olmasın, fırsatı yakalıyor ya. Oradan gidiyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın kontrol mekanizmalarını çalıştırması lazım. Bu suistimalleri yapanlara da gereken dersi vermemiz lazım. Yeter ki enflasyonu, döviz kurunu kontrol altına alabileceğimiz bir iklime kavuşalım.

Kamu kurumlarının ödediği kiralardan kurtularak çok ciddi bir tasarruf yapacağız.

"Stokçulara gereken cevap verilecek"

Bu ara bol miktarda stokçular çıktı. Gereken cevabı bakanlıklarımız verecek. Buralara baskınlar yapmak suretiyle… Bu stokçuluk Türkiye’de benim normal esnafımı ciddi manada etkiliyor. Sağlık ve ilaç hizmetlerinin aksayacağına dair dedikodu üretiliyor.

"Teğet geçece, sorun yok"

Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak.

"Belirliyoruz..."

Bu dönemler stokçuluk, simsarlık yapanların yanı sıra, ülkesinin yanında olan, ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, ülkesinin çıkarlarını savunanları da belirlediğimiz günlerdir. Bu ülke onları da unutmayacaktır.

Yerel seçimlerde MHP ile ittifaka yeşil ışık

(Yerel seçimler için) Şimdiden hazırlanmamız, bütün oyunları bozmamız lazım; aday, sevilen taktir edilen olacak. Yerel seçimlerde de ittifakı devam ettirme imkânımız olabilir; Bahçeli'yle oturup konuşuruz, gücümüzü artırırız. Mümkün olmazsa kendi hedefimizi sürdüreceğiz. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Biz kayyumlarla kısa sürede nasıl hizmetler yaptık oradaki kardeşlerimiz görüyor.

(Yurt dışındaki vatandaşları) Kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikalarını değerlendirmeye davet ediyorum.

"Medeniyet denilen kahbe..."

Erdoğan, konuşmasının bir kısmında Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz" ifadelerinin geçtiği "Çanakkale Şehitleri'ne şiirinden bir kısım okudu.