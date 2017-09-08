Erdoğan'dan Merkel'e: Seçimi nasıl yaparsanız yapın; Erdoğan'a vurmak size oy mu kazandıracak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in, "Türkiye ile müzakereler AB Zirvesi'nde görüşülecek" sözleriyle ilgili " Seçimi nasıl yaparsanız yapın; Erdoğan'a vurmak size oy mu kazandıracak?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab davasıyla ilgili "Biz İran'a yaptırım kararı almadık" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Zarrab davasına sanık olarak eklenmesiyle ilgili ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor" ifadesini kullandı.

Kazakistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kazakistan'la işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda neler yapabileceğimizi ele alacağız. Ziyaretimiz vesilesi ile çeşitli anlaşmalar imzalayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne de iştirak edeceğiz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de Suriye, Irak, Filistin, Myanmar başta olmak üzere önemli bölgesel gelişmeleri görüşeceğiz.

"Arakanlı Müslümanlara 10 bin tonluk yardım planlıyoruz"

Eşim ile Dışişleri Bakanımız, oğlum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da Rohingyalı Müslümanları ziyaret ettiler. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bazı konularda netice almaya başladık. TİKA 1000 tonluk yardımın dağıtımını gerçekleştirdi. 10 bin tonluk yardımı planlıyoruz. Eğer Bangladeş yönetimi bize bir bölgeyi tahsis edebilirse orada çadır kamplar için deneyimimizi oraya aynen taşımak, daha yaşanabilir çadır kampları kurmayı planlıyoruz.

Açıklamalara yabancı değiliz. Maalesef 15 yıldır, bizi hep bu tür açıklamalarla oyaladılar. Aynı açıklamalar devam ediyor. Türkiye'deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin bizlere karşı takındığı tavır çok açık, net ortadaydı. Şahsım başta olmak üzere bakanlarımızın birçoğuna kendi ülkelerine giriş izni vermediler. Halbuki, bu onlarla alakalı bir şey değildi. Bu ülkemizdeki bir referandum sürecine, orada yaşayan soydaşlarımızın demokratik haklarını o ülkede özellikle kullanma hakkıydı. Teröristlerin kendi ülkelerinde bakıyorsunuz konferansla bağlanmalarına da yine müsaade ettiler. Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman da bize hiçbir cevap veremediler. Şu anda da kendi içlerinde birbirlerine girdiler.

"Yatıyorlar kalkıyorlar Erdoğan"

Yatıyorlar kalkıyorlar, AK Parti, Türkiye, Erdoğan. Bizimle ne işiniz var ya. Erdoğan'a, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak. Artık Türkiye birçok şeyleri aşmış vaziyette. Bu ufku Türkiye aştığı için de bunlar rahatsız oluyorlar.

"Zafer Çağlayan'a yönelik dava Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik adım; arkasından pis kokular geliyor"

Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum, arkasından pis kokular geliyor. Biz İran'a yaptırım uygulamıyoruz ki. Bizim İran'la hassas ilişkilerimiz var. Hukuki mantık içinde yorumlanamaz. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. ABD bir defa bu konuyu, bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarraf, Halk Bankası ile ilgili konu da öyledir.

Türk korumalara dava

Korumalar hakkında dava açtılar. Bu ABD yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer.

Almanya seçimi

Almanya'da AD-D isimli bir parti kuruldu. Soydaşlarımız, bu seçimde lokal bir bölgede seçime giriyorlar. Onlar da ismimizi oradaki Türkleri birleştiri kılıyor olmasından kullanıyor olabilirler. Bir güç katacaksa hayırlı olmasını dilerim. Orada yaşayan soydaşlarımızın da gücünü görme bakımından isabetli olacak diye düşünüyorum.

Başkan yardımcılığı tartışması

Doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu bundan sonraki süreçte de diyaloğun güçlenerek devamı, Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önemli. Görüşmeler çerçevesinde her şey olabilir.