Erdoğan'dan Merkel'e: Elleriniz soğuk...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Varşova’daki NATO Zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde başlıca konular İncirlik ve 'Ermeni soykırımı' kararıydı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askeri birliğini ziyaret etmelerine izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı anlatırken, “Alman ordusu, Federal Meclis’in ordusudur. Bu nedenle savunma komisyonunu oluşturan parlamenterlerin İncirlik’i ziyaret etme talepleri gayet normal ve demokratik haklarıdır” mesajını verdi.Erdoğan ise Alman siyasilerin İncirlik ziyaretini bir şekilde şova dönüştürmek istemelerinden rahatsızlık duyduğunu belirtip, konuyu Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da kabul ettiği Ermeni kararına getirdi.

Alman Hükümeti’nin bu konuda gereken hassasiyeti göstermediğini savunan Erdoğan, Meclis’in aldığı kararın Alman Hükümeti’nin kararı olmadığı yönünde açıklama yapmasını beklediği mesajını verdi. Merkel, Almanya’da bu konuda koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) gelen olumsuz söylemleri hatırlattı. Koalisyon ortağı SPD, Türkiye’nin İncirlik ziyaretine izin vermemesi halinde Türkiye’ye NATO AWACS’ları gönderilmesini Meclis’teki oylamada reddedeceği tehdidinde bulunmuştu.

"Açıklama yapılsın"

Erdoğan da, İncirlik ziyareti talebinin, Alman Hükümeti’nin ikili ilişkilerle ilgili yapacağı yeni açıklamalarla bağlantılı olacağını belirterek, Merkel Hükümeti’nden Ermeni soykırımı kararıyla ilgili bir açıklama beklediği mesajını yineledi.

Alman medyasında da, görüşme sırasındaki tokalaşmada Erdoğan’ın Merkel’e “Elleriniz soğuk” dediği belirtilerek, görüşmenin de muhtemelen soğuk havada estiği öne sürüldü. Almanya’nın en ciddi gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Erdoğan-Merkel diyaloğunu şöyle aktardı:

Erdoğan: Dışarıda mıydınız?

Merkel: Niçin?

Erdoğan: Elleriniz soğuk da...

Merkel: Suçlusu klima.

"Eylül gelsin bakılır"

Diplomatik kaynaklara göre de Federal Alman Meclisi Savunma Komisyonu’nu oluşturan milletvekillerinin eylül ayında İncirlik’i ziyaret etme kararına rağmen,Ankara ‘şimdilik’ mevcut pozisyonunu değiştirmiş değil. Kaynaklar, “Daha eylüle çok var. Ziyaret talebi gelsin bakılır. Ancak şu an için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması geçerlidir” diyor. Çavuşoğlu, daha önce Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ralf Brauksiepe ile birlikte bir grup Alman milletvekilinin İncirlik ziyaretine izin verilmemesiyle ilgili, “Eğer askeri-teknik ekip Almanya’dan gelmek isterse burada da zaten konuşlu uçak ve askerleri var, gelebilirler. Ancak askeri olmayanların özellikle siyasetçilerin İncirlik’e ziyaretini uygun görmüyoruz, son derece net” açıklaması yapmıştı.