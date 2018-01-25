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Erdoğan'dan Merkel'e 'Adil Öksüz' teşekkürü

Süddeutsche Zeitung: Adil Öksüz bulunsa bile Almanya'da yargılanacak

25 Ocak 2018 12:35

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün bulunması için 14 Kasım’da tüm emniyet müdürlüklerine ve istihbaratına talimat verildiğini yazdı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat Almanya Başbakanı Merkel’e teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.

Karar'dan Büşra Sarıkaya'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminde üs olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgiler çıktı ve Türkiye Adil Öksüz’ü Almanya’dan istedi. 

Süddeutsche Zeitung gazetesi de dün Öksüz ile ilgili yeni ayrıntılara yer verdiği bir haber yayınladı. Habere göre, Adil Öksüz, 14 Kasım’dan bu yana Almanya’daki tüm emniyet birimleri ve istihbaratın arama listesine alındı. Tüm ülkede Öksüz’ün bulunması için emniyetin en küçük birimlerine talimat gönderildi. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel’e Adil Öksüz adımı için bizzat teşekkür ettiğini de yazdı. 

'İadesi zor'

Haberde Almanya’nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Adil Öksüz’ün bulunması için adım attığı yorumu yapılırken, iadesinin zor olduğu da ileri sürüldü. Adil Öksüz’ün bulunsa bile Almanya’da yargılanacağını yazan Süddeutsche Zeitung, Almanya’nın ayrıca aranan PKK’lıları yakalama, Abdullah Öcalan posterleriyle gösteri yapan örgüt yanlılarının gözaltına alınması yönünde söz verdiğini de belirtti. 

'Almanya, Türkiye'yi 'Tehlikeli ülke' listesinden çıkardı'

Gazete, Türkiye’nin en çok eleştirildiği tutuklu gazeteciler konusunda da Almanya’nın önemli bir adım attığını ileri sürdü. Buna göre, Almanya Türkiye’yi gazeteciler için tehlikeli ülke listesinden çıkardı.  Gazetenin haberinde 15 Temmuz için için 'kanlı darbe girişiminde 258 kişi hayatını kaybetti' ifadesi kullanıldı.

 

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