Erdoğan'dan Maliki'ye: Kem söz sahibine aittir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine "Kem söz sahibine aittir" diye karşılık verdi.

"Sayın Maliki'ye Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Maliki'ye cevabı aslında Dışişleri olarak verdik. Sayın Maliki'ye fazla söz verirsek, bu onun orada şov yapmasına fırsat verir. Onun prestij sağlamasına fırsat vermemize gerek yok. Sadece kem söz sahibine aittir diyorum. Türkiye, Irak halkını her zaman bağrına basmış, en kötü anında yanında olmuştur. Irak Başbakanının bu tavrı bizi kardeşlerimizden ayıramaz."