Maliki: Türkiye düşman haline geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'ta yaşanan sosyal ve siyasi çalkantılar için 'Gelişmeler hayra alamet değil' değerlendirmesine Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den, "Türkiye bölgede düşman haline geliyor" yanıtı geldi.

Erdoğan ne demişti?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Irak’taki gelişmeler pek de hayra alamet değil. Özellikle mevcut Başbakan’ın gerek kendi koalisyon ortaklarına olan davranışları, gerek Irak’taki yapılanma içerisindeki ben merkezli, adeta şartları zorlayıcı yaklaşımları, Irak’taki gerek Şii grupları, gerek sayın Barzani’yi, gerek Irakiye grubunu ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar da bu süreci olumsuz şekilde etkilemektedir,

Irak'ta hakkında tutuklama kararı bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de bir süredir Türkiye'de bulunuyor.