Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik. SDG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" sözlerine tepki gösterdi. "Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında ara buluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz" diyen Erdoğan, "Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil" ifadesini kullandı.

"Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu" diyen Erdoğan, "Bizde bir söz varya 'gelin güvey olmak' filan. Sana böyle bir görevi kim verdi" diye konuştu.

TIKALYIN- Fransa'dan YPG açıklaması: Kürt yetkililere destek sözü verdik

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapan Erdoğan açıklamaları şöyle:

Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız. YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz. Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunların arkadaşlar YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.