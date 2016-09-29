Erdoğan'dan Maarif Vakfı'na 3 hedef: FETÖ'yü geçeceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'nün yurt dışında 'Türk okulu' olarak yayılmasını engellemek amacıyla kurulacak Maarif Vakfı'na 3 hedef gösterdiği belirtildi. Erdoğan'ın "170 ülkedeyiz diyorlar. Siz 193 ülkede var olacaksınız. Öncelikle FETÖ'nün yaygın ve etkin olduğu ülkelere öncelik verin. FETÖ'nün okullarından 'Türk okulu' diye bahsedilmesine de izin vermeyin" dediği aktarıldı.

"Tam destek verilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre, börüşmede Erdoğan, Maarif Vakfı'na başarılar dilerken 3 önemli talimat verdi.

Maarif'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin vakfı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onlar 170 ülkede varız diyorlarsa siz BM'ye üye 193 ülkenin de tamamında var olun. Unutmayın mücadelenin ana unsuru iyi yetişmiş insan, dinamizmi birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maarif Vakfı'na tüm uluslararası kuruluşların tam saha destek vermesini istedi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtevasında Maarif Vakfı'nın yurtdışında yayılması için destek verecek. Bunların yanısıra Maarif Vakfı söz konusu ülkelerdeki sivil toplumun yurtdışı ayağının da desteğini almak için yoğun çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın yurtdışı faaliyetlerinde, 'FETÖ'nün yaygın ve etkin olduğu ülkelere öncelik verilmesini istedi. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadeli hizmet planlaması yapılması gerektiğini belirterek, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki devletlere öncelik verilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sarı Saltuk anlayışı..."

Cumhurbaşkanı, devletin tüm kurumlarıyla Maarif Vakfı'nı destekleyeceğini, bu vakfın Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini temsil edeceğini belirterek başarılarının devamını diledi. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün ise vakfın kurulmasında bizatihi destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Arkasında millet ve devletin gücünü alan vakfın dünya ülkelerine bir derviş, bir akıncı gibi bir Sarı Saltuk anlayışıyla yola çıktık" dedi.