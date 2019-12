-ERDOĞAN'DAN LİBYA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya politikasının temel amacının halkın meşru talepleri karşısında anayasal demokrasiye geçişi sağlayacak gerekli şartların oluşturulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması olduğunu belirterek, ''Bu çerçevede halka yönelik saldırıların durdurulması ve geçiş sürecinin halkın genel kabulüne uygun bir şekilde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla en başından itibaren yapılması gereken neyse hiç tereddüt etmeden onu yapmaya çalıştık'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Libya'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. ''Libyalı kardeşlerimizin bu zorlu günlerde çektikleri acı ve sıkıntıları derin kaygı ve üzüntüyle izlediğimizi ifade etmek istiyorum'' diyen Başbakan Erdoğan, iki ülkenin ortak tarih ve kültürü paylaşmasının yanı sıra halklarının da kardeşlik duygusuyla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Libya'da yaşanan olaylara ilk andan itibaren en yüksek duyarlılıkla tepki verdiğini ve meseleye insani perspektifle ve kardeşlik hukukuyla baktığını ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türkiye bölgesinde ve dünyada hiçbir soruna bigane kalmadığı gibi kardeşlerinin yaşadığı sıkıntılı duruma da asla duyarsız kalmamıştır. En başından itibaren üzerine düşen görevi, vazifeyi en duyarlı şekilde ortaya koymaya çalışmıştır. Türkiye olarak Libya'da 17 Şubat 2011 tarihinden bu yana yaşanan gelişmeler karşısında asla ve asla bekle gör tavrı içinde olmadık. İnandığımız ilke ve değerlerin bir gereği olarak meseleye çıkar odaklı değil, hak ve adalet odaklı yaklaştık. Tüm taraflarla diyalog halinde yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilemeye çalıştık. Bizim Libya politikamızın temel amacı halkın meşru talepleri karşısında anayasal demokrasiye geçişi sağlayacak gerekli şartların oluşturulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasıdır. Bu çerçevede halka yönelik saldırıların, bunun altını çiziyorum, halka yönelik saldırıların durdurulması ve geçiş sürecinin halkın genel kabulüne uygun bir şekilde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla en başından itibaren yapılması gereken neyse hiç tereddüt etmeden onu yapmaya çalıştık. Bir kez daha altını çiziyorum, bunu yaparken hiçbir zaman gizli ajandamız, gizli gündemimiz olmadı, olmamıştır ve olmayacaktır. Tek gündemimiz Libya'nın birlik ve esenliğinin teminat altına alınmasıdır. Bize göre bir damla Libya'lının kanı milyarlarca dolarlık petrol kuyularından daha değerlidir. Libya'nın her neresinde yaşıyor olursa olsun her bir kardeşimizin canı, hakkı, hukuku her türlü çıkar hesabının üzerindedir. Öyle de olmalıdır.'' Hak ve hukukun bir lütuf değil, her insanın sahip olması gereken kutsal değerler olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, ''Siyasi hesaplarla bir defa şunu çok iyi bilmemiz lazımdır ki bunlar yok edilemez, yok sayılamaz, bastırılamazlar. Bizler en temel hakların yok sayılmasına, bastırılmasına nasıl tahammül gösteremezsek kanın akıp gitmesine, canların yitip gitmesine de sessiz kalamayız'' dedi.