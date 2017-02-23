Erdoğan'dan 'kuvvetler ayrılığı' mesajı: Türkiye, çok büyük zarar gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliğine ilişkin mesajlar paylaştı.

Erdoğan, kuvvetler ayrılığı konusunda yasama, yürütme ve yargının arasında bir karmaşa ve çekişme olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye bundan çok büyük zarar gördü" dedi.

Erdoğan’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zarar gördü.

Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizler ülkeye ağır bir maliyet yükledi.

Sadece geçmişte yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterlidir.

Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız.

Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz.

Evet...

Ben 16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına inanıyorum.