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Erdoğan’dan “Kürtlerin mesajını dinletmek istiyorum” diyen sunucuya: Karıştırma

"Tamam ben size o zaman, ayrıca ileteyim bunları, siz kendiniz dinlersiniz..."

11 Nisan 2017 20:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da Kral FM’de yayınlanan "Mehmet'in Gezegeni" adlı programa canlı yayında konuk oldu. Erdoğan Kürt seçmenin mesajını dinletmek isteyen programcıya kısık sesle "Karıştırma" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre yayın, Kral FM'in yanı sıra TRT’nin tüm radyo kanallarında ve bazı yerel radyolarda da eş zamanlı yayınladı.

Programın sonlarına doğru programcı Gezegen Mehmet şu ifadeleri kullandı:

"Müsaadenize sığınarak, 7 Haziran - 1 Kasım arasında Kral FM'de yaptığım bir program var. Kürtlerle konuştuk. Onların mesajlarını ben özellikle burada hazırladım, bir dinlemenizi istiyorum."

Sunucunun bu talebine ise Erdoğan kısık bir sesle "Karıştırma" yanıtını verdi. Gezegen Mehmet ise "Evet. Tamam ben size o zaman, ayrıca ileteyim bunları, siz kendiniz dinlersiniz" dedi. 

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