Erdoğan’dan krize yeni yorum: Psikolojik

Başbakan Erdoğan, krize ilişkin yaptığı değerlendirmede “Türkiye’deki olay psikolojik. Kasıtlı olarak, psikolojik olarak krizi körükleme gayreti içerisinde olanlar var” dedi.



Başbakan Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ODTÜ’de yapılan toplantısının açılışında krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi: ” Türkiye olarak, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak istiyoruz. Türkiye’nin bu hedefe, bilim, teknoloji ve yenilik eksenli bir ekonomik yapıyla ulaşacağına inanıyoruz. Bu iddiamızı sürdürmek için, uluslararası finans piyasalarında patlak veren büyük çaptaki dalgalanmayı ve bu tarihi krizi de fırsata dönüştürmek zorundayız. Küresel ekonomide bir daralma yaşandığı, talebin düştüğü, gıda ve emtia fiyatlarının arttığı, birçok ülkede enflasyonun yükselişe geçtiği bu ortamda, küresel ekonomiye entegre olmuş Türkiye’de bunu başarabilecek veya hep birlikte bunu başarabilecek miyiz? Bu soruya, büyük bir inanç ve kararlılıkla, katılmayanlar olabilir, o ayrı mesele. Biz ‘Evet’ diyoruz.



Psikolojik olarak körükleyenler var



Son altı ayda sağlıksız yapıyı sorun üreten köhne yapıyı bir daha geri dönmemek üzere geride bıraktık. Hiç şüphemiz yok ki Türkiye olarak bu kriz döneminde de hedeflerimize yürüme başarısını göstermeye devam edeceğiz. Türkiye’de olay psikolojiktir. Türkiye’de kasıtlı olarak, psikolojik olarak bu krizi körükleme gayreti içinde olanlar var. Biz önce bunu reddetmeliyiz. Bu psikolojik havayı yıkmalıyız. İmkan var mı? var. Finans var mı? Var. Ama finansın düne kadar açıldığı özellikte reel sektöre şimdi kapılarını kapatılması olayı var.”



'Mesele bağı koparmamak'



Reel sektörle bağlarını koparan bir anlayışın bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, “Mesele bu bağı koparmamak ve burada dürüst davranmak ve düne kadar kendisini ayakta tutan reel sektörden kopmamaktır” dedi.

