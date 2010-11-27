T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN KOSOR'A ANLAMLI ARMAĞAN ANKARA (A.A)

27 Kasım 2010 14:54

-ERDOĞAN'DAN KOSOR'A ANLAMLI ARMAĞAN ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor'a, Bosna Hersek ve İpek sancaklarında bulunan Dubrovnik'li piskopos ve rahipler ile metropolitlerin ibadetlerini serbestçe yapmaları konusunda Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit'in hükmünün (1782) çerçevelenmiş halini hediye etti. Erdoğan, dün akşam Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor'un onuruna verdiği yemekten sonra Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit'in hükmünü, Konuk Başbakan Kosor'a hediye etti. 1782 yılına ait hükümde şunlar yer alıyor:  ''Bosna valisi ve kadılarına hüküm, ülkemiz topraklarında yaşayan Dubrovnik'li piskopos ve rahiplerle Bosna Hersek ve İpek'teki metropolitler, kendi inançları üzere ibadetlerini serbestçe yaparlar. Kimse onlara müdahale etmez. Mallarına, canlarına, evlerine ve kiliselerine dokunulmaz. Tüm devlet görevlileri onlara karşı saygı ve hürmet gösterir. Bunların dokunulmazlığı ve din özgürlüklerinin tam olarak sağlanması amacıyla daha önce 1707, 1710 ve 1777 yıllarında yazılmış emirler de vardır. Ayrıca Dubrovnik Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma gereği böyle davranmak da gerekir. Ancak son zamanlarda bazı eşkıyaların özellikle Dubrovnik'li rahiplere baskı yaptıkları konusunda şikayetler gelmektedir. Bu durum gerçek midir değil midir, araştırılsın. Varsa sorumlular bulunsun ve haklarından gelinsin. Topraklarımızda yaşayan rahiplerin rencide edilmesine asla razı değilim.'' Yemekte ayrıca, Başbakan Erdoğan konuk başbakana gümüş dolma kalem seti, konuk başbakan da Erdoğan'a dolma kalem hediye etti. Erdoğan, konuk başbakanla fotoğraflarını karşılıklı imzaladı ve imzalı fotoğrafların çerçeveli halini konuk başbakana verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24