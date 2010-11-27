-ERDOĞAN'DAN KOSOR'A ANLAMLI ARMAĞAN ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor'a, Bosna Hersek ve İpek sancaklarında bulunan Dubrovnik'li piskopos ve rahipler ile metropolitlerin ibadetlerini serbestçe yapmaları konusunda Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit'in hükmünün (1782) çerçevelenmiş halini hediye etti. Erdoğan, dün akşam Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor'un onuruna verdiği yemekten sonra Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit'in hükmünü, Konuk Başbakan Kosor'a hediye etti. 1782 yılına ait hükümde şunlar yer alıyor: ''Bosna valisi ve kadılarına hüküm, ülkemiz topraklarında yaşayan Dubrovnik'li piskopos ve rahiplerle Bosna Hersek ve İpek'teki metropolitler, kendi inançları üzere ibadetlerini serbestçe yaparlar. Kimse onlara müdahale etmez. Mallarına, canlarına, evlerine ve kiliselerine dokunulmaz. Tüm devlet görevlileri onlara karşı saygı ve hürmet gösterir. Bunların dokunulmazlığı ve din özgürlüklerinin tam olarak sağlanması amacıyla daha önce 1707, 1710 ve 1777 yıllarında yazılmış emirler de vardır. Ayrıca Dubrovnik Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma gereği böyle davranmak da gerekir. Ancak son zamanlarda bazı eşkıyaların özellikle Dubrovnik'li rahiplere baskı yaptıkları konusunda şikayetler gelmektedir. Bu durum gerçek midir değil midir, araştırılsın. Varsa sorumlular bulunsun ve haklarından gelinsin. Topraklarımızda yaşayan rahiplerin rencide edilmesine asla razı değilim.'' Yemekte ayrıca, Başbakan Erdoğan konuk başbakana gümüş dolma kalem seti, konuk başbakan da Erdoğan'a dolma kalem hediye etti. Erdoğan, konuk başbakanla fotoğraflarını karşılıklı imzaladı ve imzalı fotoğrafların çerçeveli halini konuk başbakana verdi.