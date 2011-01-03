-ERDOĞAN'DAN KOMŞU ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Süleyman Söylemez adlı komşusunun evine ziyarette bulundu. Başbakan Erdoğan, Bakanlar Kurulunun sona ermesinden bir süre sonra Başbakanlık binasından ayrılarak, ikametgahının bulunduğu Subayevleri'ne gitti. Makam aracından evinin çok yakınında inen Başbakan Erdoğan, İsrail'in operasyon düzenlediği, Gazze'ye yardım götüren gemilerdeki gönüllülerden Uğur Süleyman Söylemez'in evine ziyarette bulundu. Evde yaklaşık yarım saat kalan Başbakan Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.