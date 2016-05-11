Erdoğan'dan "Komşu olalım" diyen HDP’li Baydemir'e: Buyursun, dilediği yere gitsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, "Aynı evde yaşayamıyorsak komşu olalım" sözlerine yanıt verdi. Baydemir'in adını anmadan yanıt veren Erdoğan, “Ayrılma sözü edenler, bunu şahıs olarak kendilerinin bir yere avdet etmesi anlamında söylüyorlarsa buyursunlar, diledikleri yere gitsinler” diye konuştu. "Diğer taraftan artık bu ülkede bizimle birlikte yaşamayacağını söyleyenler olduğunu görüyoruz" diyen Erdoğan "Öncelikle gönüllerindeki hevesi açıkça söyledikleri için, layık değiller ama, kendilerine bir teşekkür edeyim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de yapılan ‘TOBB 72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in "Biz Ankara'daki parlamentonun Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Farsların ve ne kadar halk varsa hepsinin parlamentosu olmasını isterdik. Hepimizin çatısı olsaydı. İnsanlar bir evde birlikte yaşayamıyorsa komşu olsa daha iyidir. Şimdi durum komşuluğa doğru gidiyor" sözlerine, "Ayrılma sözü edenler, bunu şahıs olarak kendilerinin bir yere avdet etmesi anlamında söylüyorlarsa buyursunlar, diledikleri yere gitsinler. Yok, vatan topraklarının bir kısmına gözü dikmek anlamında bu ifadeyi kullanıyorlarsa, açıp Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini, Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerinin anısına yazdığı şiiri, hiç olmadı İstiklal Marşımızı bir okusunlar" yanıtını verdi.

“Dolaylı cevap verme sıkıntısından kurtulmuş olduk”

"Bizi niyet okuma, bir sürü süslü kavram ve laf kalabalığının arasından asıl mesajları almaya çalışma derdinden kurtardılar. Biz de bundan sonra kendilerine dolaylı yollardan cevap verme sıkıntısından kurtulmuş olduk. Artık söyleyeceğimizi burada olduğu gibi açıkça söyleme hakkına sahibiz. Her sözün bir bedeli vardır. Biz bu toprakları vatanımız kılmaya söz verdiğimizden beri kesintisiz bedelini ödüyoruz. Ayrılma sözü edenler, bunu şahıs olarak kendilerinin bir yere avdet etmesi anlamında söylüyorlarsa buyursunlar, diledikleri yere gitsinler.

“Yok, vatan topraklarının bir kısmına gözü dikmek anlamında bu ifadeyi kullanıyorlarsa, açıp Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini, Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerinin anısına yazdığı şiiri, hiç olmadı İstiklal Marşı'mızı bir okusunlar. Orada kendileri için her türlü cevap var. Ben de hep ifade ettiğim dört ilkeyi tekrar etmekle yetineceğim, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

“Bu milleti kimsenin parçalayamayacağını, 79 milyonla tek millet olunduğunu, milletin tek bayrağının bulunduğunu, paçavraları bayrak olarak ortaya koyanların aldandığını belirten Erdoğan, "Bu ülkede bayrağımızın dışında hiçbir bayrak söz konusu olamaz."