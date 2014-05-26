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Erdoğan'dan Koç'a: Gezi'de bizi üzdüler, ama kin tutmam

Başbakan Erdoğan, Ford'un açılışına katılmasını 'Yatırım, büyük bir yatırım. Bundan dolayı oraya gitmem gerekirdi' sözleri ile yorumladı

26 Mayıs 2014 11:28

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim zamanı sert bir dille eleştirdiği Koç Grubu'na ait Ford'un fabrika açılışına katılması sonrası ilişkilerin yumuşayıp yumuşamadığına dair yaptığı açıklamada, "Gezi sürecinde bizi üzdüler. Tabii kabullenmiyorlar. ‘Biz, böyle bir şey yapmadık, etmedik’ diyorlar. Ben, ülkemin Başbakanı olarak, ülkemde yatırım yapacak bir gruba, bir kişiye karşı kin tutacak halim yok" dedi.

Vatan'dan Hüseyin Yayman'a konuşan Erdoğan, "Orada yüzlerce eleman istihdam edilecek. Yatırım, büyük bir yatırım. Bundan dolayı oraya gitmem gerekirdi" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Süreç içinde Koç Grubu’na yönelik çok net eleştirileriniz oldu ama sonra fabrika açılışına gittiniz. Bu iki tavra bir açıklık getirir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

 

'Yatırım yapana kin tutmam'

 

Geçmişte Koç Grubu’nun birçok açılışına katıldım. Ama Gezi sürecinde bizi üzdüler. Tabii kabullenmiyorlar. ‘Biz, böyle bir şey yapmadık, etmedik’ diyorlar, Şu andaki yatırım 500-600 milyon dolarlık bir yatırım. Böyle bir yatırımı özellikle açmak ülkemin çıkarı için önemli bir şeydi. Ben, ülkemin Başbakanı olarak, ülkemde yatırım yapacak bir gruba, bir kişiye karşı kin tutacak halim yok. O benim için yanlış olur. Böyle bir yatırımı yaptığı için, özellikle Bill Ford’un da gelmesi karşısında... Hatta bize, ‘Programınız yoğunsa Bill Ford’u size getirelim’ dediler. Biz dedik ki programımıza bakarız. Açılışa gittik. Hem güzel bir program hem de güzel bir lansman yapıldı. Orada yüzlerce eleman istihdam edilecek. Yatırım, büyük bir yatırım. Bundan dolayı oraya gitmem gerekirdi. Gittik ve açılışı birlikte yaptık.

 

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