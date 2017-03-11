Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TV davetine cevap: Kandil'deki teröristlerle beraber olanlarla bizim işimiz olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle televizyonda tartışmaya korkuyorlar" sözlerine ilişkin olarak, "Seninle neyi konuşacağız ki? Sen Kandil'in başındaki teröristlerle berabersin. Bizim Kandil'in başındaki teröristlerle işimiz yok" yanıtını verdi.

İstanbul Bağcılar'daki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. "16 Nisan'da tarihi bir karar veriyoruz. Muhalefeti Kandil'in başındaki teröristleri biliyoruz. Ne diyorlar, 'Hayır'. Ana muhalefetin başındaki zat da davet yapıyor. Seninle neyi konuşacağız ki?" diyen Erdoğan "Sen Kandil'in başındaki teröristlerle berabersin. Bizim Kandil'in başındaki teröristlerle işimiz yok. Hayır ne demek diye sorarsanız cevap verin. Hayır, bu ülkede teröristlerin, PKK yandaşlarına destektir. Anayasa değişikliği halk oylamasında, milletin önündeki olay bu ülkenin bugüne kadar yaşadığı krizleri çözecektir." ifadesini kullandı.