Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'terörist' göndermesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen tartışmalı iç güvenlik paketi kapsamında gösteri hakkının engelleneceğini dile getirerek "O gençlerin en önünde ben yürürüm" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir siyasi genel müdür diyor ki ben o teröristlerin önünde yürütüm Eli motoflu neymiş genç onun önünde yürürüm diyor. Bunların elinde molotof varsa o teröristtir. Bunların önünde yürürüm diyen bundan nasibini almıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da Orhan Gazi Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"-Bir siyasi genel müdür diyor ki ben o teröristlerin önünde yürütüm Eli motoflu neymiş genç onun önünde yürürüm diyor. Bunların elinde molotof varsa o teröristtir. Bunların önünde yürürüm diyen bundan nasibini almıştır. Elinde molotofla terör estirenlere ülkenin hiç bir yerinde asla müsade etmeyiz. Huzur istiyoruz İç Güvenlik Paketi bu ülkenin geleceği için önemlidir."