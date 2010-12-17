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Politika

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT KONYA (A.A)

17 Aralık 2010 17:01

-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT KONYA (A.A) - 17.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu çamurlar bizim üzerimize yapışmaz. Bu iftiralar, bumerang gibi döner, iftira sahibinin kendisini vurur. Nitekim görüyorsunuz, 6-7 aylık genel başkanlık süresinde, defalarca U dönüşü yaptı, defalarca sözünden çark etti, defalarca söylediğini yalanladı, defalarca (ben öyle demedim) diyerek yan çizdi. 6-7 ay içinde defalarca baltayı taşa vurdu. Ama özür dilemek yok, yüzü kızarmak yok, mahcup olmak yok. Özür dilemek yerine, her seferinde pişkinlik içinde kenara çekiliyorlar'' dedi.

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