Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin deden de Azerileri Stalin'e teslim etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki imam hatip lisesi açılışında muhalefeti eleştirerek, "Ali'siz alevilik fikrinin çıban başları, 28 Şubat heveslileri bir araya geldiler. Ana muhalefet, terör örgütü, paralel örgüt, Ermeni lobisi de hemen arkalarında yer alıyor." dedi. Erdoğan, Suriyeli mültecileri geri göndereceğini savunduğu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da, "Senin deden de (İsmet İnönü) bunu yapmıştı. Azeri kardeşlerimizi Stalin’e teslim etmişti" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Aralarında ‘Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi’nin de bulunduğu tesislerin resmi açılışını gerçekleştiren Erdoğan, “ Bir İmam Hatip mezunu olarak, 4 evladı da imam hatip mezunu bir baba olarak kızlarımızın üniversite kapılarında neler çektiğini biliyoruz. Sabrettik, zafere ulaştık. Artık orta kısımlar açıldı mı ? İstediğiniz üniversiteye girme şansınız var mı ? Katsayı diye bir şey var mı ? Zaten bunu kıskanıyorlar. Artık sizler en seçkin üniversiteleri yakalayacaksınız” dedi.

'Normal liselerde de başörtülü okuyabilir'

Geçmişte imam hatipli sayısının 600 binden 60 bine indiğini, şimdi kendilerinin bu sayıyı 1 Milyona çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, “Niye vatandaşın önünü kesiyorsunuz ? Vatandaş çocuğunu istedikleri okullara gönderiyor. Danıştay bir karar verdi. Normal liselerde de artık evlatlarınız başörtülü olarak okuyabilir” diye konuştu.

'Ömrün diyet ödemekle geçer'

“İstanbul’un semtlerini dahi bilmeyen ama şehreminilik için aday olanların akıbetini biliyorsunuz” diyen Erdoğan sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’na getirdi .Erdoğan, “ Ana muhalefete genel başkan oldu. O koltuğu korumak için siyasi mühendisliğe paralel örgüte, terör örgütlerine bel bağlamış durumdu. Operasyonla gelirsen attığın her adımda önüne birşey koyarlar. Ömrün seni oraya getirenlere diyet ödemekle geçer” dedi.

'Ermeni lobisi de arkalarında'

7 Haziran seçimleri öncesi düne kadar birbirlerine selam dahi vermeyen parti ve örgütlerin bir araya geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,” Ali’siz alevilik fikrinin çıban başları, 28 Şubat heveslileri bir araya geldiler. Ana muhalefet, terör örgütü, paralel örgüt, Ermeni lobisi de hemen arkalarında yer alıyor” diye konuştu.

'Artık eski Türkiye yok'

New York Times gazetesine yönelik tepsini de sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çıkmış New York Times, ‘Erdoğan’ın Türkiye’sinde baskı var’. Haddini bil. Sen ne zamandan beri Amerika’dan buraya el uzatmaya başladın. Alışmışlar bunlar, 10 bin kilometreden, dünyanın diğer ucunu idare etmeye. Artık böyle bir Türkiye yok. Artık eski Türkiye yok. Artık yeni Türkiye var. Türkiye’nin son geldiği nokta, son 12 yılda elde ettiği kazanımlar bunlara ağır geldi. Düzenleri bozuldu. Eski Türkiye’de istedikleri gibi yönlendiriyor, yağmalıyorlardı” diye konuştu.

'Senin deden de yapmıştı'

Ak Parti iktidarı döneminde yaptıklarından söz eden Erdoğan , “ Ne dediler ?’Bu ülkede birinci güç medyadır’ dediler. Biz ne dedik. ‘Hayır’. ‘Bu ülkede birinci güç milletin iradesidir’ dedik. Mazlumlara sahip çıkmamıza tahammül edemiyorlar. Suriyelilere sahip çıkmamıza tahammül edemiyorlar. Ana muhalefetin başındaki zad ne diyor. ‘Ben onları tekrar Suriye’ye göndereceğim’. ‘Onlara harcanan parayı kaynak yapacağım’. Senin deden bunu yapmıştı. Azeri kardeşlerimizi Stalin’e teslim etmişti. Onların idamına seyirci olmuştu. O zaman bir Azeri ne diyordu. ‘Ah kardeşim keşke bizi siz öldürseydiniz de Stalin’in askerlerine temsil etmeseydiniz’. Bunlar bu millete yakışır mı” şeklinde konuştu.

'Yenikapı’ya çağırdı'

Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı döneme ilişkin eleştirileriyle, Kılıçdaroğlu’nun işsizliği sıfırlayacağına yönelik vaatlerini eleştirmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mesele inanmak meselesidir. Muharrem Ertaş ne diyor. ‘Aşk ile koşan yorulmaz’ diyor. Bize yorulmak yok. Biz Ferhat’ız, ferhat. Metrolar bizim, dağları aşmak bizim. Fatih karadan yürüdü, biz de denizin altından yürüyoruz. Cumartesi günü Yenikapı’ya geliyorsunuz değil mi ? 562. yıl dönümü. 562 kişiden oluşan mehterle, Türk Yıldızları gösterilerini yapacak. İBB’nin yaptığı havai fişek gösterisini izleyeceğiz” diye konuştu.

'Dindar Kürt kardeşlerim gerekli cevabı verecek'

İsim vermeden HDP’nin arkasına terör örgütünü aldığını söyleyen Erdoğan, “ Ne diyor. ‘Taksim Kabemizdir’ diyor. CHP zihniyeti ne diyordu? ‘Kabe Arap’ın olsun bize Çankaya yeter’. Bizim tek Kabemiz var. O da Mekke. Terör örgütünü arkasına alan partinin Diyarbakır adayı, sözde müftü ne diyor. ‘Partimin dini Zerdüştlük olsa yine aday olurdum’. Sen bu ülkede nasıl müftü olmuşsun? Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Her halde bu adamların arkasından gitmeyeceksiniz. Biz sizi sevdik ama onlar istismar etti. Ben buradan çıkıp Hakkari’ye gidiyorum. Başbakanımla birlikte Hakkari havalimanın açılışını gerçekleştireceğim. 2 yıl ertelendi. Terör örgütünün müteahhitlere baskısı oldu. Ben diyorum ki, özellikle de dindar Kürt kardeşlerim bunlara gerekli cevabı verecektir” diye konuştu.

Galatasaray’ı kutladı

“7 Haziran, bunlara gerekli dersin verileceği gün” olacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini,” Yok tehditmiş, yok mehditmiş buna bakmayacağız. Çünkü insan bir kez ölür” diyerek tamamladı. Tesislerin açılışını kurdele keserek yapan Erdoğan bu sırada Galatasaray’ın şampiyonluğunu da kutladı.

Öğrenciler üniformalarıyla katıldı

Üsküdar Belediyesinin Rasathane’de gerçekleştirdiği törene çevre okullardan çok sayıda öğrencinin katılması dikkat çekti. Törene, sadece açılışı yapılan ve tören alanının hemen yanında bulunan Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesinden değil başka okullardan da katılım oldu. Okul üniformalarıyla tören alanına gelen öğrenciler Türk bayrağı salladı. Törene çevredeki liselerin yanı sıra ilkokul öğrencileri de katıldı.