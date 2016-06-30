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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sen özürlüysen ben ne yapayım?

Kılıçdaroğlu, İsrail ile varılan anlaşmaya tepki göstermişti

30 Haziran 2016 01:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İsrail ile varılan anlaşmanın Meclis’te anlatılması gerektiğini söylediği sözlere tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu’na “Başbakan anlatıyor, ben anlatıyorum, sen anlamıyorsan, özürlüysen ben ne yapayım?” dedi. 

Erdoğan’ın sözleri şöyle:

"Bazı siyasi partilerin başkanları çıkıp yalan yanlış her şeyi söylüyor. Bunları kimse yutmaz, bunlar yapıldıkça ne yapacaksınız? Şimdi cuma günü gemi kalkıyor gidecek ve bundan sonra bir rutine de bindirilecek. Enerji su bunlar çözüldükçe ne yapacaksınız. Biz şu anda Dışişleri Bakanlığımız imzasını attı, İsrail de attı.

"Bizde uluslararası anlaşmaların Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Meclis’imizden bunu geçirmek suretiyle anlaşmayı tamamlamış olacağız. Oradan meydan okumanın anlamı ne? “Gelin de bize Meclis’ten anlatın.” Başbakan anlatıyor, ben anlatıyorum, sen anlamıyorsan, özürlüysen ben ne yapayım?"

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