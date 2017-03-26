Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek " Bu beyefendinin yaptığı siyaset değildir. Dün ak dediğine bugün kara diyenden siyasetçi olmaz. Milletimiz bu tiplere 'kolpacı' der" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Antalya'da Kepez Arena önünde düzenlenen yaklaşık 781 milyon lira yatırımla hayata geçirilen eserlerin toplu açılışını yaptı, ardından Memur-Sen 5. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi

"Cumhurbaşkanı partili olacak ama partizan olmayacak. Gazi Mustafa Kemal, İnönü parti lideri değil miydi? İşte onlar nasıl Başbakan veya Cumhurbaşkanı olarak partilerinin genel başkanları oluyorsa aynı şeyi şimdi biz getiriyoruz. Yeni sistem çift başlılığa yol açmıyor. Tam tersine dürüstlüğü getiriyor.

İçeride ve dışarıdaki hayırcılar bir oldular milletimizi tehdit ediyorlar. Neymiş, 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bizi AB'ye almazlarmış. Ah bu kararı bir verebilseler. İşimizi kolaylaştırırlar.

"Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz bu tiplere kolpacı der"



Bu beyefendinin yaptığı siyaset değildir. Dün ak dediğine bugün kara diyenden siyasetçi olmaz. Milletimiz bu tiplere 'kolpacı' der.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışta vatandaşlara hitap eden Erdoğan şöyle dedi: "Antalya gibi bir yerde böyle bir muhteşem belediye hizmet binasının olmaması düşünülebilir mi? Daha büyük hizmetler için burada böyle mükellef, muhteşem bir binanın olması şarttı. Sayın Türel, 'Demirler korozyona uğramıştı' diyor. İnanın bunlara beş tane keçi teslim edin, kaybeder gelirler. Bu binayı kaybettikleri gibi. Allah'tan ki erken dönüş oldu da nerede kaybolduğu belliydi, ele alındı, yapıldı. Ankara başkentimiz, başkentimize Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptık, demedik laf bırakmadılar. Gitmedik mahkemeleri kalmadı. Gittiler döndüler. 'Ben oraya gitmeyeceğim' dedi malum zat, ondan sonra da kuzu kuzu geldi."