Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na 'kasetle gidersin' uyarısı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “kaset” uyarısı yaptı. Erdoğan, seks kasedi çıktıktan sonra CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal vakası üzerinden Kılıçdaroğlu’nun son dönemde grup toplantılarında okuduğu tapeleri eleştirdi. “Kasetle gelirsen işte böyle kasetlerin esiri olursun” diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben “Son kullanma tarihin geçince de yine kasetle gidersin" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkan Adayları Toplantısı'ndaki konuşmasının bir bölümünde “CHP’nin iplerini Fethullah Gülen cemaati için kullandığı “paralel yapı”nın ele geçirdiğini savundu.

Kılıçdaroğlu’nun 17 ve 25 Aralık yolsuzluk dosyasında yer alan tapeleri okumasını eleştiren Erdoğan konuşmasının devamında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun seks kasedi yayımlanan Deniz Baykal’dan sonra CHP Genel Başkanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok yakındır. CHP'nin Genel Müdürü çıkıp da 'nerede bu paralel devlet, nerede bu örgüt, gidip de üye olacağım' derse hiç kimse şaşırmasın. Hiç kimse şaşırmasın. CHP'nin son 2 aydır Ergenekon'dan bahsettiğini duyan var mı? Soruyorum, var mı? CHP'nin son 2 aydır 17 Aralık'tan sonra Silivri'den, Silivri hakimlerinden söz ettiğini duyan var mı? Allah aşkına soruyorum, CHP'nin içinde hiç mi aday yoktu da gittiler en sağdan aday devşirdiler. Marjinal sol gruplar, ülkücü CHP'li bir kısım ülkücü, CHP'li adayların reklamını yapıyor. Bunu izah edecek biri var mı? CHP, kasetlerin bedelini ödüyor. Kasetle gelirsen işte böyle kasetlerin esiri olursun. Son kullanma tarihin geçince de yine kasetle gidersin. Olay budur."