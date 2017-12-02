Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dekont tepkisi: Birileri bunları çok fena tongaya düşürmüş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Kars'a gitti. ABD'de tutuklu Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın 'tanık' olduğu eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davası ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Man Adası' iddialarıyla ilgili "Birileri bunları çok fena tongaya düşürmüş" diyen Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Ya ispatlayacaksın ya istifa edeceksin, siyasetten çekil de karşımda doğru dürüst muhalefet bulalım" dedi.

Erdoğan, "Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: konuşması:

Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.

Kongre öncesi 'ucuz uçak bileti'

Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir haftada 100 terörist etkisiz hale getirildi. Eğer bu ülkeyi bölmeye kalkarlarsa 100 olacak, 200 olacak" dedi. Erdoğan, 2019 seçimlerinde kendisini dinleyen kalabalıktan destek istedi. "Bizim huzurumuzu kaçırmak isteyenler bunun bedelini ödeyecekler" mesajını veren Erdoğan, uçak bileti fiyatlarının fazla olduğu şikayeti aldığını belirterek "Haftasonu seferlerini artırın, fiyatları gözden geçirerek indirin" dediği THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın adım atacağını söyledi.,

Kılıçdaroğluna'a yanıt

İki haftadır süren tatsız bir tartışma var. Cevap versek kendimize yakıştıramıyoruz. Cevap vermezsek 'acaba' deniliyor. Birkaç hususa açıklık getirmek istiyorum. Bir müddet önce ana muhalefetin başındaki zat bir iddia ortaya attı. Laflar çok büyük ama özüne baktığınızda ortada bir komedi var. Bu şahıs geçen haftaki grup konuşmasında '17 Kasım'da Çorum'da bir konuşma yaptım' diye söze başladı. Böyle bir konuşma bulamadılar. Çünkü 17 Kasım'da Çorum'a gitmemiş. Çorlu'da bir konuşma yapmış. Çorlu ile Çorum'u karıştırmış. Kendince siyasi hayatının en önemli konuşmasını yapıyor. Ama Çorum ile Çorlu'yu ayırt edemiyor. Aynen şu ifadelerle güya şahsımı itham ediyor. 'Senin çocukların vergi cennetlerine para gönderdi mi, göndermedi mi' diyor. Hesap uzmanıymış ya, 'Hesaplaşalım' diyor. Kendisinin bu sorusuna gayet açık bir cevap verdim. 'Benim çocuklarım yurtdışına para göndermediler' dedim. Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı, açıkla dedim. Belgen varsa, çıkar gereğini yapayım. Yoksa çık özür dile diye meydan okudum. Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi olan birisinin bu sözler karşısında iki yoldan birini seçmesini ifade ettim. Sonra bu zat birtakım kağıtlar sallayarak bilmem ne adasına şu kişi bu kadar bu kişi bu kadar yatırdı diye güya iddialarını belgelendirdi. Ama belge dediği bu iddiaları da kimseye vermedi. Ben de geçmişte kendisinin birçok yalanını ifade ettim. Ardından sorduğu soruya cevabımı bir kez daha tekrarladım. Zerre kadar senin aklın olsa o isim özel kalem müdürü mü diye sorar. Kılavuzu karga olanın... Bunlar işte maalesef böyle bir yanlışın peşinde gidiyor. Belge dediği kağıtları gördükten sonra anladık k ibirileri buz atı fena halde tongaya düşürmüş. CHP'de bitmeyecek olan adamın ayağını kaydırma oyununa Kemal'in kendisini kurban edecekler. Orası artık bizi çok da ilgilendirmiyor. Bu zatın belgelerini görünce anladık ki bir şirket alışverişi için harcanan paraların dekontlarını 'Yurtdışına para gönderiyorlar' diye vermişler. Yani ortada yurtdışına gönderilen bir para yok. Halkbankası ile Albaraka arasındaki bir alıvşerilşin belgeleri var. Bu elindeki belgeler de sahte.



Sen SSK'yı batırdın, batırdın. O kadar zavallısın ki 1 yaşındaki torununa sigorta yaptın. 14-15 yaşındaki oğlunu SSK'lı yaptın. Bunlar işte maalesef böyle bir yanlışın peşinde gidiyor. Belge dediği kağıtları gördükten sonra anladık k birileri buz atı fena halde tongaya düşürmüş. CHP'de bitmeyecek olan adamın ayağını kaydırma oyununa Kemal'in kendisini kurban edecekler. Orası artık bizi çok da ilgilendirmiyor. Bu zatın belgelerini görünce anladık ki bir şirket alışverişi için harcanan paraların dekontlarını 'Yurtdışına para gönderiyorlar' diye vermişler. Yani ortada yurtdışına gönderilen bir para yok. Halkbankası ile Albaraka arasındaki bir alışverişin belgeleri var. Bu elindeki belgeler de sahte. Elindeki belgeler sahte. Gönderilen paraları ispatla ben istifa ederim. Cumhurbaşkanlığı'ndan çekilirim. Belge diye gösterdiğin dekontlar, yurt dışına para çıktığını ispatlıyor mu? Hayır. Azıcık onuru olan birisi ne yapar? Sen siyasetten çekil de karşımızda doğru dürüst bir muhalefet bulalım. Allah'ım neydi günahım diye bir şarkı vardı ya. Bu zat bana bunu hatırlatıyor. Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat kalmıyor. Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun. Bu zatı rezil kepaze ediyorlar. Bir oyun var. Onca yalanı yüzüne vurmamıza rağmen halen yerinde duruyor.

Şimdi de Suriyelilere harcanan paralara kafayı taktı. Senin mültecilerle ilgili derdin var mı? Bütün bu adımları kararlılıkla atıyoruz. Biz 30 milyar doları aşkın bir rakamı Türkiye olarak harcadığımızı söylüyoruz. Sen kimsin ki bunu sana ispatlayacağız. Tüm STK'larımızla, tüm milletimizle bu insanlarımızın her şeyini 7 yıldır biz hallediyoruz.