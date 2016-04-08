Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu zat bulunduğu makamın adamı değil

İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu için "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu zat bulunduğu makamın adamı değil" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda bu zat bir defa bulunduğu makamın adamı değil. Bu zat siyaseti henüz öğrenemedi. Ben kendisi için çırak bile olamadı demiştim, gerçekten çırak bile olamadı. Yakışacak çok çok ifadeler var da, buna edebim müsade etmiyor. Geçen söyledim zaten. Siyasi sapık dedim. Niye dedim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, partimiz kurulduğundan bu yana dava arkadaşımızdır.

'Kaset olmasaydı...'

Bu zatın ne ilmi, ne yaşamı, ne de siyasetteki yeri el vermez. Bir kasetle geldiği makam var, o kaset olmasa o makama gelemezdi. Sayın Baykal'ın yanından çıktığı zaman 'Adaylık düşünmüyorum' diyen kişi ertesi gün aday oldu. Akşam başka sabah başka. Bunda her türlü yalan dolan var. Böyle bir tip, tipleme. Allah Türk siyasetini böyle tiplerden korusun. CHP'ye oy vermiş kadın kardeşlerimin bu saygısızlığı aslında çok farklı değerlendirmeleri gerekirdi."

AYM'ye yapılan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'nu düzenleyen 299. Madde'ye iptal istemi

"Bu bir rutindir. Bu tür müracaatlarda 10 gün içinde yanılmıyorsam esasa girmenin kararını verir, ondan sonra da yine yanılmıyorsam bir ay içerisinde de bunu görüşür, gereken cevabı verir. Olay bu rutinin işlemesidir."

Vatandaşlıktan çıkarma tartışması

Bulaşanlar da dahil hepsi, 3 veya 4 tane versiyonu var. Bunlardan en ağır olanı budur, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışanlar değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında Türkiye'ye, Türk vatanına ihanet olamaz. Bunlar, Türkiye Cumhuriyetine ihanet içerisindeler, ülkemize yakışmıyorlar. İhanet içerisinde olanları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını doğru bulmuyorum.