Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu yoldaşın ülkesinden haberi yok!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Portekiz'deki Sosyalist Enternasyonel toplantısında Türkiye ekonomisini eleştirdiğini belirterek, ''Katılımcılar, bu yoldaşın kendi ülkesinden bile haberi yok demişlerdir. İçlerinden kıs kıs gülmüşlerdir'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Ricciardone'nin sözleri



Başbakan Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin Türk yargısını eleştiren sözleriyle ilgili olarak, ''Türkiye içişlerine, yargısına karışılacak, dış politikada kendisine istikamet çizilecek bir ülke değildir'' dedi.



AB'ye üyelik süreci



Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Biz çocuk gibi avutulacak, oyalanacak, sudan bahanelerle kapıda bekletilecek bir ülke değiliz. Kriterleri karşılamadığı halde bir çok ülkeyi üye yapıyorsun. İş Türkiye'ye gelince bu bahaneyi öne sürüyorsunuz. 10 yeni ülkeyi Avrupa Birliği'ne (AB) aldılar. En hassas olan Güney Kıbrıs yönetiminin AB'ye alınmasıdır.

Davos'un benim dünyamda iki hatırası var. Biri olumlu, biri olumsuz. Olumlu olan Kofi Annan'a Kıbrıs sorununu çözelim teklifi. Olumsuz hatıra bırakan da Şimon Peres'dir. Annan Planı'na hayır diyen Güney Kıbrıs yönetimi AB'ye alınıyor. Kuzey Kıbrıs cezalandırılıyor. Bu AB'nin söz verdiği halde yerine getirmediklerindendir. Bunun adalette yeri var mı? Bu tamamen ideolojiktir. Türkiye'yi almamalarının tek sebebi de ideolojik. Çok basit bir soruyu AB liderlerine soruyorum: Siz bir yandan Türkiye'yi kriterlere uymamakla itham edip, bir yandan Türkiye'ye ağır bedeller ödeten teröre neden bu kadar müsamaha gösteriyorsunuz? Terör konusunda neden Türkiye'ye destek vermiyorsunuz? Yıllardır kırmızı bültenle aranan azılı canilere kol kanat geriyorsunuz. Bir yandan teröre müsamaha gösterip, bir yandan terörü çözmemekle Türkiye'yi itham etmek riyakarlıktır. İnsan katletmek ne zaman özgürlük oldu? Bizim AB'nin teröre gösterdiği müsamaha konusunda tahammülümüz kalmadı.''



'Merkez Bankası rezervi rekor kırdı'



Merkez Bankamızın rezervi dün akşam itibariyle 125 milyar 234 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdığını söyleyen Erdoğan sözlerin şöyle devam etti:

"Görevi aldığımızda rezerv 27 buçuk milyar dolardı. IMF borcumuz 860 milyon dolar. 14 şubat'ta 435 milyon dolar ödeme yapacağız. Mayıs'taki son ödemede bu hesabı sıfırlayacak, bu defteri kapatacağız. IMF'nin bizden borç talebi var. IMF'ye 5 milyar dolar borç vermek için de müzakerelerimiz devam ediyor.''



'Kıs kıs gülmüşlerdir'



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Portekiz'de Sosyalist Enternasyonel toplantısında Türkiye'nin ekonomisi eleştirdiğinin belirten Başbakan Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı'nını dinleyen özellikle de İspanya, Portekiz, Yunanistanlı üyeler 'Bu yoldaşın kendi ülkesinden bile haberi yok' demişlerdir. Avrupa ekonomisinden hiç haberi yok. İçlerinden de kıs kıs gülmüşlerdir. Bütün Avrupa’da Türkiye ekonomisinin başarı hikayeleri konuşuluyor. Hepsi övgü yağdırırken bu beyefendi de çıkmış Portekiz’de maalesef yergi ortaya koyuyor'' diye konuştu.