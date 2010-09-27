-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ADIM ATALIM ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, ''Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? 'Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım'' dedi.