Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 12 maddelik 'yolsuzluk' cevabı

T24 - Kayseri iddialarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun mektubuna Başbakan Erdoğan 12 maddeyle tek tek cevap verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Belediyesi'ne ilişkin sık sık gündeme getirdiği rüşvet iddialarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla tekrarlamıştı.







Yenişafak'ın haberine göre, Erdoğan'ın, 12 maddelik bir mektup kaleme aldığı öğrenildi.



Erdoğan'ın verdiği cevaplar şu şekilde:



İddia 1: Hacı Ali Hamurcu polise gidip rüşvet çarkını ayrıntıları ile anlattı.

Doğrusu: Hayır, Büyükşehir Belediyesi yolsuzluğu tesbit ederek konuyu yargıya taşımış, Hacı Ali Hamurcu'yu yakalanmıştır.



İddia 2: Hamurcu'nun 26 sayfalık ifadesinden 10 sayfası kayıptır.

Doğrusu: Bir tek sayfa kayıp değil.



İddia 3: Vali vekili "rüşvet"i tespit ettiği için G.Antep'e sürüldü.

Doğrusu: Normal tayin döneminde 450 kişi ile birlikte atandı.



İddia 4: Vali görev süresi bittiği halde dosyayı kapatan imzayı Kayseri Valisi sıfatıyla atmıştır.

Doğrusu: Vali görev süresi içinde iken dosya ile ilgili imzayı atmıştır.



İddia 5: Hacı Ali Hamurcu'nun vekalet belgesi sahte.

Doğrusu: Hamurcu'nun "Yakup Erikel benim avukatımdır" şeklinde beyanları zabıtlara geçmiştir.



İddia 6: Avukatın otel parasını belediye ödedi.

Doğrusu: İlgili otel de yaptığı açıklama ile iddiayı yalanladı.



İddia 7: Kayseri Adliyesi'nde trilyonlarca yolsuzluğun konu edildiği dava 5 ayda sonuçlandı.

Doğrusu: Hacı Ali Hamurcu'nun yargılaması 2 yıl 7 gün sürmüştür. Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Başkanları hakkındaki soruşturma ise 9 ay sürmüştür.



İddia 8: Çavdarlar Petrol 2 katlı bina yerine rüşvetle 9 katlı bina yaptırdı.

Doğrusu: Binanın 2 katlı olduğu basın açıklamasında görülmüştü.



İddia 9: Özata Firması usulsüz ruhsat karşılığında Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kızına 450 bin lira değerinde daire verdi.

Doğrusu: Başkanın kızının adına kayıtlı bir gayrimenkul bulunmamaktadır.



İddia 10: İmar Daire Başkanı'nın trilyonlarca liralık arsası var. Eşinin organizede 27 bin m2'lik arsası mevcut.

Doğrusu: Daire Başkanı'nın hazineden satın aldığı 1475 m2'lik bir arsası mevcut. Eşinin üzerinde ise mirastan gelen 29 m2'lik bir arsa var.



İddia 11: Hamurcu'ya 10 trilyonluk teminat senedi verildi. Senetteki imzalar Özhaseki ve Genel Sekretere ait.

Doğrusu: İsim, imza ve kaşenin sahte olduğu tespit edilmiştir.



İddia 12: İmar Komisyon Başkanı'nın 380 dairesi var.

Doğrusu: Dedelerinden miras yolu ile intikal eden arsası karşılığında müteahhitten aldığı 3 daire var.

