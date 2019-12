-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU"NA:"DÜRÜST OL, DÜRÜST" VAN (A.A) - 23.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''başörtü sorununu ben çözerim'' dediğini belirterek, ''Dürüst ol, dürüst. Bir de Genel Başkansın. Bunu Anayasa Mahkemesine götürüyorsun, şimdi ona da kılıf uydurmaya başladın'' dedi. Erdoğan, Partisince Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. CHP'nin ''AK Parti'nin Yüce Divana gitmemek için değişiklik yaptığını'' iddia ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ayıptır, ayıp. Okuma yazman varsa aç şu kitabı oku. Bu değişimin içinde böyle bir şey var mı? Demek ki bunlar Meclisteki müzakerelere katılmadı veya katıldıysa aklı başka yerdeydi. Zaten verdikleri önergelerin hepsi komediydi, komedi. Anayasa değişikliği ile alakası yok. Zaten meydanlarda da ne konuşuyor, Anayasa değişikliğini mi? Benim bu anlattıklarımı onlardan duydunuz mu? Neye 'hayır' dediklerini hiç duydunuz mu? Yok. Dert başka. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu biz oluşturmuyoruz. Sadece Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı bu güne kadar nasıl Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunda varsa, bunu biz getirmedik yılar yılı bu böyle. Onlar orada duruyor ama diğer 20 üyeyi aynı şekilde seçip bu 20'nin 10 tanesini kimler seçiyor biliyor musunuz? Van'ın Gevaş'ındaki hakimler, Erciş'indeki hakim ve savcılar seçiyor. Değişik illerimizinden 10 bine yakın hakim, savcı oylamamıza katılacak ve HSYK'ya 10 üye seçecekler. Bunun bizimle ne alakası var? Atama diye bir şey yok. Kimi aldatıyorsunuz? Bu millete dürüst olun ama bunlarda dürüstlük yok.'' -''KILIF UYDURMAYA BAŞLADIN''- Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''başörtüsü meselesini ben hallederim'' dediğini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnanıyor musunuz buna? Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğü diye bir derdi var mı? MHP ile el ele verdik, eğitim özgürlüğü noktasında dedik ki, anayasa değişikliğini yapalım, bu kızlarımız artık rahatlıkla üniversiteye gidebilsinler. 411 oyla çıktı. Biliyorsunuz ertesi gün bir gazete çıktı bir başlık attı. İşte o malum medya diyorum ya, şimdi yine beraberler 'hayır' cephesinde. Ne dedi biliyor musunuz 'kaosa kalkan 411 el' dedi. Ya sizin nereniz özgürlükçü, sizde nerede hak ve hürriyet var be? Siz de bu ülkenin yasama organına nerede saygı var ya? Şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu diyor ki 'başörtü sorununu ben çözerim'. Peki bu 411'i Anayasa Mahkemesine hangi parti götürdü? CHP, DSP beraber götürdüler. Sayın Kılıçdaroğlu onun altında senin imzan yok muydu? Dürüst ol, dürüst. Bir de Genel Başkansın. Bunu Anayasa Mahkemesine götürüyorsun, şimdi ona da kılıf uydurmaya başladın. 12 Eylül'de benim milletim bu noktada da evetlerle sandığı patlatarak sizlere cevabını verecek. O gün 411 ile başörtüde özgürlük mücadelesini verdiğini söyleyen MHP şimdi o gün başörtüye hayır diyen CHP'nin vagonu oldu, vagonu. Ben MHP'ye oy veren kardeşlerime diyorum ki 'bu yöneticilerinizin arkasına takılmayın'. İşte bakın burada şimdi nasıl bir manevra var görüyorsunuz. İşte bu özgürlüklerin mücadelesini de inşallah 12 Eylülde vererek bu özgürlük mücadelesini 12 Eylülde milletle kazanacağız, hiç endişeniz olmasın.'' -''ARTIK YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ''- Anayasa değişikliğiyle artık yeni bir sayfa açılacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''12 Eylül, inşallah Türkiye için bir milat olacak. İnşallah Van için bir milat olacak. Gelin hep birlikte 'evet' diyelim. Gelin demokraside bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Unutmayın her 'evet' demokrasiye davettir, her 'evet' adalete davettir, her 'evet' özgürlüğe davettir, hukuka davettir. Biz Meclis olarak 14 gün, 14 gece çalıştık, üzerimize düşeni yaptık. Bize yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Şimdi buradan çıkacağız, durmayacağız, çalışacağız. Baskılar bizi yıldırmamalı. Çünkü demokrasi mücadelesi kolay değil, özgürlük mücadelesi kolay değil, barış mücadelesi kolay değil, kardeşlik mücadelesi kolay değil. şimdi, söz sizde, karar da sizde, mühür de sizde.'' -''PAKİSTAN'I UNUTMUYORUZ''- Pakistan'ı unutmadıklarını belirten Erdoğan, Başbakanlık olarak 10 milyon dolar civarında yardım sağladıklarını, gıda, ilaç gibi yardımların da gönderildiğini söyledi. Erdoğan, 26 vagon, 40 tır yardım malzemesi gönderileceğini, Silahlı kuvvetlerin C 130 uçağıyla da ayni yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığının geçen Cuma yaptığı kampanyada camilerde 30 milyon civarında destek verildiğini, bu Cuma da bunu devam ettireceklerini belirten Erdoğan, ''İstiyoruz ki Türkiye'ye yakışan bir yardımı biz de kardeşlerimizle buluşturalım. Ramazan ayının bereketi inanıyorum ki bunu daha da artıracaktır'' dedi. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığına, Kızılay'a, hayır kurumlarına, hayır sahiplerine teşekkür etti. -VAN'A GÖTÜRÜLEN HİZMETLER- Başbakan Erdoğan, 3 yeni yurtla Van'daki yurt kapasitesini 3 bin 374'e çıkardıklarını söyledi. Sağlıkta da Van'da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, Van'a yapılan sağlık yatırımlarının 206 trilyona ulaştığını belirtti. Erdoğan, bu yılın ekim ayında aile hekimliğine geçileceğini hatırlatarak, ''Her ailenin doktoru olacak. Doktora telefon açacaksın ücretsiz doktorun seninle meşgul olacak'' dedi. Van'da 5 bin 797 konut inşaatını başlattıklarını ve bunların 3 bin 767 tanesini sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Erdoğan, ulaştırmada Van'a tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan, ''79 senede Van'a 36 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 7,5 senede 214 kilometre yol yaptık. Ne demek bu? Yaklaşık 6 kat fazla'' diye konuştu. Erdoğan, Kapıköy'de sınır kapısı açılması için İran ile anlaşıldığını, konunun Yüksek Planlama Kurulunda imza aşamasında olduğunu da bildirdi. Van'a 2007 yılında doğalgazı getirdiklerini anlatan Erdoğan, iktidarları sürecinde hiç bir zaman Van'ı yalnız bırakmadıklarını, tarımda Vanlı çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını, 2003-2010 arasında 480 trilyon tarım desteklemesi sağladıklarını vurguladı. Erdoğan, ''Ziraat Bankası yüzde 59 faizle kredi veriyordu çiftçimize, bunu 13'e indirdik. Daha sonra yüzde 5,6'ya indirdik. Eğer damlama yağmurlamayı da yapıyorsa 0 faizle kredi verdik. Bizden önce 2002 yılında Ziraat Bankası 68 bin lira kredi vermiş. Biz 2010 yılının ilk 6 ayında 353 kat artışla 24 trilyon kredi verdik'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından miting alanındakilerle ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' dizelerini söyledi. Alanda ''Ere ere hezar caran ere (evet evet binlerce defa evet'' yazılı Kürtçe pankart ile Türkçe ''Bu pakette sadece otlu peynir olsa statükoya inat evet'', ''Çok iktidarlar gördük, kılıcı kanlı yiğitlerin diyar-ı şehri Van'da. Urartu Kralı Birinci Sardur iktidarını da biliriz, CHP iktidarını da. Alem şahittir, senin gibisi gelmedi'', ''Ey mazlumların yareni seni düşlediğim medeniyet kuramıyla seni icraatlarınla, aşkınla, aşkınlığınla biliriz. Sen var oldukça biz de varız'' şeklinde pankartlar yer aldı.